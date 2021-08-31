موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي 2021 وشروط التحويل بين الكليات

موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي 2021 يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من الطلاب والطالبات في جمهورية مصر العربية وذلك حتي يعرفون موعد فتح باب التحويل من الكليات عبر استخدام التنسيق الإلكتروني للجامعات في جمهورية مصر العربية.تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي 2021
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن نتيجة التنسيق للمرحلة الاولي في جمهورية مصر العربية منذ فترة لجميع الطلاب والطالبات ثم قامت ببدء المرحلة الثانية والتي ستكون مستمرة حتي يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل وقد أوضحت الوزارة بأن بمجرد أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق للقبول في الجامعات المصرية سيتم فتح باب التحويل الإلكتروني للمرحلة الاولي والثانية.شروط التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع عده شروط يجب أن تتوافر وذلك حتي يستطيع الطالب التحويل بين الكليات وبعضها البعض وهي:
- يشترط أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.
- يتم التحويل إلكترونياً وليس ورقياً.
- يجب أن تكون الكلية التي يرغب الطالب التحويل فيها في نطاق التوزيع الجغرافي له.
- إن يكون الطالب حاصل علي مجموع الكلية في حالة التحويل في كلية اخري مناظرة له.
- يتم المفاضلة بين الطلاب علي حسب الاعداد والتوزيع الجغرافي.
- يجب أن يكون الطالب قد اجتاز في اختبار القدرات في حالة التحويل للكيات التي تحتاج إلي ذلك.
بمجرد ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التحويل يستطيع الطالب التسجيل عبر الاتي:
- الذهاب إلي موقع بوابة الحكومة المصرية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول عبر كتابة الرقم القومي ثم رقم السر ورقم الجلوس.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية تقليل الاغتراب.
- اختيار المرحلة الاولي.
- بعد ذلك يتم عرض لك الكلية التي تم قبولك فيها.
- تقوم باختيار من الصفحة الكليات المتاحة لك.
- تكتب الرغبات في المربعات المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر تسجيل الرغبات.
- يمكن الاحتفاظ بالرغبات المسجلة عبر طباعتها.
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موعد فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي 2021 يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الاشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من الطلاب والطالبات في جمهورية مصر العربية وذلك حتي يعرفون موعد فتح باب التحويل من الكليات عبر استخدام التنسيق الإلكتروني للجامعات في جمهورية مصر العربية.تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي 2021
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن نتيجة التنسيق للمرحلة الاولي في جمهورية مصر العربية منذ فترة لجميع الطلاب والطالبات ثم قامت ببدء المرحلة الثانية والتي ستكون مستمرة حتي يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل وقد أوضحت الوزارة بأن بمجرد أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق للقبول في الجامعات المصرية سيتم فتح باب التحويل الإلكتروني للمرحلة الاولي والثانية.شروط التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب
قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع عده شروط يجب أن تتوافر وذلك حتي يستطيع الطالب التحويل بين الكليات وبعضها البعض وهي:
- يشترط أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.
- يتم التحويل إلكترونياً وليس ورقياً.
- يجب أن تكون الكلية التي يرغب الطالب التحويل فيها في نطاق التوزيع الجغرافي له.
- إن يكون الطالب حاصل علي مجموع الكلية في حالة التحويل في كلية اخري مناظرة له.
- يتم المفاضلة بين الطلاب علي حسب الاعداد والتوزيع الجغرافي.
- يجب أن يكون الطالب قد اجتاز في اختبار القدرات في حالة التحويل للكيات التي تحتاج إلي ذلك.
بمجرد ان تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التحويل يستطيع الطالب التسجيل عبر الاتي:
- الذهاب إلي موقع بوابة الحكومة المصرية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول عبر كتابة الرقم القومي ثم رقم السر ورقم الجلوس.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية تقليل الاغتراب.
- اختيار المرحلة الاولي.
- بعد ذلك يتم عرض لك الكلية التي تم قبولك فيها.
- تقوم باختيار من الصفحة الكليات المتاحة لك.
- تكتب الرغبات في المربعات المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر تسجيل الرغبات.
- يمكن الاحتفاظ بالرغبات المسجلة عبر طباعتها.
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