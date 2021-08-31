السودان يشيد بالمبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، بالمبادرة التى تقدمت بها الجزائر لحل أزمة سد النهضة، متوقعا أن يتم التوصل فى القريب إلى حل لأزمة السد فى إطار القانون الدولى.





وقال حمدوك فى مقابلة تلفزيونية، بحسب "روسيا اليوم"، إن بلاده تقدر جهود القيادات الجزائرية" فى المبادرة التى تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة، محذرا من أن السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أى شىء لسد النهضة الإثيوبى.

ولفت إلى أنه لا حل عسكريا للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، مشددا على أن التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسى للخلافات مع إثيوبيا.

وقال: "نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة، وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار".

يذكر أن الجزائر أطلقت مؤخرا مبادرة تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف.

وأعرب الرئيس الجزائرى المجيد تبون عن "تفاؤله بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبى"، داعيا الدول المعنية إلى "التجاوب" مع المبادرة الجزائرية و"التحلى بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمى للأزمة".