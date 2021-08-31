دول جوار ليبيا تؤكد تمسكها بسيادة ليبيا ووحدتها ورفض التدخلات الأجنبية

جدة - نرمين السيد - أكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، من بينها مصر، مجددا التمسك بسيادة ليبيا ووحدتها وطنية وسلامة أراضيها، مجددين رفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية فى الشئون الداخلية الليبية.





جاء ذلك فى البيان الختامى الصادر اليوم الثلاثاء فى ختام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذى استضافته الجزائر لمدة يومين، برئاسة وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، ومشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، ووزراء خارجية تونس وليبيا وتشاد والسودان والنيجر، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ومفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلام والأمن. وأكد الوزراء التزامهم بمخرجات مؤتمرى برلين 1 و2، وأدانوا استمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة، ما يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة، وكذلك المحاولات المتعمدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض الجهود الهادفة إلى حل الأزمة فى ليبيا.

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