ننشُر مصاريف جامعة الملك سلمان 2021 وتنسيق القبول بالكليات المختلفة بها هذا العام

مصاريف جامعة الملك سلمان 2021، يتطلع الطلاب في تلك الفترة إلى التعرف على مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، ومنهم من يرغب في معرفة مصاريف جامعة الملك سلمان 2021، حيث قد أنه قد تم نشر مصاريف الجامعة مؤخرا لهذا العام الدراسي، من أجل أن يتعرف الطلاب وأولياء الأمور على هذه المصاريف، ومن ثم اتخاذ قرار الالتحاق بهذه الجامعة أم لا، وتختلف المصاريف الدراسية كل عام عن العام الذي يليه، كما أن وزارة التعليم العالي تقوم بنشر بيان جديد يحتوي على التنسيق الخاص بكل كلية في العام الدراسي الجديد، والذي يرغب الطلاب أيضا في التعرف عليه، ولذلك نستعرض لكم اليوم أعزائي مصاريف جامعة سلمان والحد الأدنى للالتحاق بهذه الجامعة.

مصاريف جامعة الملك سلمان 2021

قامت وزارة التعليم العالي مؤخرا بالاعلان عن مصاريف جامعة الملك سلمان 2021، والمصاريف هي كالتالي ..

بلغت مصاريف كلية الطب في الجامعة هذا العام 105 آلاف جنيه.

بينما قد وصلت مصاريف كلية طب الأسنان إلى 97 ألف جنيه.

أما كلية الطب البيطري في الجامعة فقد بلغت المصاريف الخاصة بها 60 ألف جنيه.

ووصلت مصاريف كلية العلاج الطبيعي بالجامعة هذا العام إلى 63 ألف جنيه.

أما كلية التمريض فقد وصلت مصاريف هذا العام الخاصة بها إلى31 ألف جنيه.

وصلت مصاريف كلية الصيدلية هذا العام إلى 85 ألف جنيه.

أما كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية قد بلغت مصاريفها هذا العام 39 ألف جنيه.

وقد وصلت مصاريف كلية الهندسة إلى 69 ألف جنيه.

تنسيق جامعة الملك سلمان 2021

قدمنا لكم مصاريف جامعة الملك سلمان 2021، ونستعرض معكم الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة بجامعة سلمان هذا العام، حيث جاء التنسيق كالتالي ..

بلغ الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب البشرى 83%

وصل الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب الأسنان إلى 78%.

بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري 73%.

أما كلية العلاج الطبيعي فقد وصل الحد الأدنى للالتحاق بها إلى 77%.

بينما بلغ الحد الأدنى لكلية التمريض نحو 55%.

أما الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة قد وصل إلى 78%.

أما كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية قد بلغ الحد الأدنى للقبول بها 55%.

قدمنا لكم مصاريف جامعة الملك سلمان لهذا العام الدراسي للكليات المختلفة بها، بحيث يتعرف كل طالب على تلك المصاريف ويقرر إذا كان سوف يلتحق بإحدى كلياتها ام لا، وسوف يتحدد ذلك بناءا على مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب، حيث أن لكل كلية حد أدنى للقبول بها، وقد استعرضنا لكم هذا الأمر أيضا في الفقرة السابقة.