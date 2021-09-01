amazon egypt وظائف شركة أمازون مصر افتتاح أحدث فروعها في مصر واستحواذها على souq

وظائف شركة أمازون مصر amazon egypt بعد افتتاح أحدث فروعها في مصر واستحواذها على شركة سوق souq وقد أعلنت الشركة عن وظائف شاغرة في تخصصات عديدة، هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي يصاحبه “رونالدو مشحور” نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حفل افتتاح المستودع الخاصة بشركة أمازون بمحافظة الشرقية وذلك بمدينة العاشر من رمضان، كما حضر الافتتاح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزيرة الصناعة والتجارة “نيڨين جامع”، وكذلك محافظ الشرقية “الدكتور ممدوح غراب”، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة “محمد عبد الوهاب”، وصرح مدبولي عقب الافتتاح بأن الحكومة المصرية تواصل نجاحها في تحقيق أهدافها بجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، ويرجع ذلك بفضل الفرص الواعدة لتي تتيحها الدولة، وذلك لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق التنمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على أمر شركة أمازون أشادوا بجهود الحكومة المصرية التي يسرت إجراءات افتتاح فرع شركة أمازون للتجارة الإلكترونية بمصر، ويعتبر مستودع أمازون بمدين العاشر من رمضان صرح تجاري هام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا وقد أكدت شركة أمازون أنه ستسعى خلال الفترة المُقبلة لتوسيع نطاق نشاطها وعملياتها التجارية، وذلك حتى تشتمل على اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مستودع أمازون بالعاشر من رمضان يقع على مساحة 28 ألف متر مربع

ومن الجدير بالذكر أن مستودع أمازون بالعاشر من رمضان يعتبر من المستودعات التجارية الكبرى، فقد صرح نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رونالدو مشحور، صرح بأن مستودع الشركة تبلغ مساحته 28 ألف متر مربع، ويُعد هذا المستودع جزء هام من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصري، وأن هذا المستودع سيساعد على سرعة تلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت من خلال شركة أمازن، وكذلك التوسع في تقديم المزيد من المنتجات إلى عملاء الشركة بمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح فرغ شرعة أمازون الجديد بمصر والذي تبلغ استثماراته أكثر من مليار حنيه، هذا المستودع سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل، كما تجدر الإشارة إلى أن شركة أمازون بمصر تمتلك 15 محطة توصيل منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا ويُعتبر السوق المصري صاحب المرتبة الأولى من حيث استثمارات شركة أمازون في أفريقيا.

وظائف شركة أمازون مصر amazon Egypt الجديدة

أعلنت شركة أمازون مصر amazon Egypt عن حاجته لشغل العديد من الوظائف الخالية ، فقد أعلنت الشركة على موقعها الرسمي عن حاجتها لعدد من الوظائف، ويمكن للراغبين في شغل تلك الوظائف التسجيل وبتقديم السيرة الذاتية الخاصة بهم، وملئ البيانات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، عبر الموقع الرسمي لشركة أمازون، حيث ستقوم الشركة بمراجعة طلبات التقديم للوظائف الشاغرة، والبت فيها خلال فترة وجيزة، وأضافت شركة أمازون أن هناك أكثر من 90 وظيفة شاعرة، يمكن التقديم للالتحاق بها وذلك وفق الشروط والضوابط التي أعلنتها الشركة، وأهم تلك الشروط ما يلي:

إجادة اللغة الإنجليزية

أصحاب الخبرات السابقة

أن يكون المتقدم من خريجي الكليات المتخصصة.

وظائف أمازون مصر

مدرب عمليات.

مراجع محتوى فرنسي.

مهندس تطوير برمجيات.

مهندس تقنية المعلومات.

إدارة الحساب مساعد.

مدير بائع أول.

أخصائي بصائر وتحليلات.

اتصال محطة التسليم.

معاون خدمة عملاء.

متحدث باللغة الإنجليزية.

أخصائي تحقيق.

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رئيس فريق التحقيق.

مشرف محطة الوردية الوسطى.

مدير برنامج أول.

مدير برامج جديدة.

رئيس السياسة العامة.

مدير تخطيط الضرائب غير المباشرة.

وظائف مرتبطة بعمليات الائتمان بشركة أمازون

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أمازون العالمية للتجارة الإلكترونية نعمل في مصر منذ 4 سنوات، وتحديدا منذ عام 2017، حيث استحوذت شركة أمازون على شركة سوق دوت كوم، هذا وستقوم شركة أمازون باستغلال ما تمتلكه من محطات التوصيل البالغ عددها 15 محطة توصيل.amazon egypt

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