إغلاق موقع سوق دوت كوم و إطلاق موقع أمازون الجديد بالشرق الأوسط بشكل رسمي

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إغلاق موقع سوق دوت كوم علي مستوي الشرق الأوسط وجاء هذا القرار من شركة أمازون العالمية . ذلك بتصريحها عن فتح سوق سوق إلكترونية جديد بديلاً عنه . وجاء قرار غلق موقع سوق دوت كوم هذا السوق التي اشترته أمازون منذ عامين . الذي كانت قيمته 580 مليار دولار منذ عام 2017 . كذلك ما يرجع لسبب الغلق و إطلاق موقع أمازون الجديد بسبب أن أمازون ستجمع السوقين ببعضهما . ذلك ليتم بدء تجارة التجزئة . علي مستوي الشرق الأوسط . كما قالت أمازون أن موقع souq.com egypt سيتم ضمه بشكل كامل لكن بدون الاسم المتداول . ومن بداية غداً في الصباح سيتم التعامل علي أمازون بدلاً من سوق.كوم ببداية التداول علي 30 مليون منتج من المنتجات المختلفة .إغلاق موقع سوق دوت كوم وما تم توضيحه من أمازون بخصوص ذلك الشأن
جاءت التصريحات المصاحبة لقرار غلق موقع سوق دوت كوم قامت أمازون بتوضيح . أنه كان يتم الترتيب لذلك منذ فترة وكانت أمازون تنتظر بعض الترتيبات الخاصة بشأن دخول السوق للشرق الأوسط . كما ذكرت أنه سيتاح لكافة العملاء التسوق علي أمازون باللغة العربية . كذلك يتم إطلاق تطبيق خاص بالتسوق علي أمازون مثلما كان يحدث مع سوق دوت كوم . ذلك بجانب التوضيح بأن بوابة سوق دوت كوم أصبح جزءاً من بوابة أمازون الإلكترونية الجديدة . ستكون متاحة لكافة منطقة الشرق الأوسط . دون المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .بعض المعلومات عن إطلاق موقع أمازون الجديد
بعد صدور القرار الخاص في إغلاق موقع سوق دوت كوم . تأتي المنصة الجديدة التي تم إطلاقها من أمازون في الوقت الذي شهدت فيه شركة أمازون العالمية . ذلك التباطؤ الشهير في المبيعات الخاصة بها علي مستوي العالم . ذلك النمو المحقق في نسبة مبيعاتها لم يتخطى ألا نسبة 9% فقط . لذلك قررت غلق موقع سوق دوت كوم ليتم ضمه إلي أمازون ذلك لعدم القدرة علي التوسع في المنصات الإلكترونية . يرجع ذلك إلي الإحصائية المشار إليها في نسبة مبيعات أمازون . كذلك من المتوقع بعد ذلك القرار بأن غلق موقع souq.com egypt وبداية أمازون بالمنطقة . سيعطي نظرة متكاملة في رؤية أمازون في مبيعاتها المقدرة علي مستوي الشرق الأوسط . وفقاً لما هو متوقع أن تشهد نسبة مبيعات عالية .
إغلاق موقع سوق دوت كوم التوضيح من أمازون لماذا تم اتخاذ ذلك القرار . فأن غلق موقع سوق دوت كوم تم التوضيح للأمر الذي يرجع إلي تراجع نمو المبيعات في شركة أمازون . لذلك قررت أن تغلق موقع souq.com egypt الذي كان جزءاً منها والذي اشترته بالمبلغ المشار أليه منذ 2017 . واكتفت أمازون بأن يكون سوقها هو البديل في الشرق الأوسط .
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إغلاق موقع سوق دوت كوم علي مستوي الشرق الأوسط وجاء هذا القرار من شركة أمازون العالمية . ذلك بتصريحها عن فتح سوق سوق إلكترونية جديد بديلاً عنه . وجاء قرار غلق موقع سوق دوت كوم هذا السوق التي اشترته أمازون منذ عامين . الذي كانت قيمته 580 مليار دولار منذ عام 2017 . كذلك ما يرجع لسبب الغلق و إطلاق موقع أمازون الجديد بسبب أن أمازون ستجمع السوقين ببعضهما . ذلك ليتم بدء تجارة التجزئة . علي مستوي الشرق الأوسط . كما قالت أمازون أن موقع souq.com egypt سيتم ضمه بشكل كامل لكن بدون الاسم المتداول . ومن بداية غداً في الصباح سيتم التعامل علي أمازون بدلاً من سوق.كوم ببداية التداول علي 30 مليون منتج من المنتجات المختلفة .إغلاق موقع سوق دوت كوم وما تم توضيحه من أمازون بخصوص ذلك الشأن
جاءت التصريحات المصاحبة لقرار غلق موقع سوق دوت كوم قامت أمازون بتوضيح . أنه كان يتم الترتيب لذلك منذ فترة وكانت أمازون تنتظر بعض الترتيبات الخاصة بشأن دخول السوق للشرق الأوسط . كما ذكرت أنه سيتاح لكافة العملاء التسوق علي أمازون باللغة العربية . كذلك يتم إطلاق تطبيق خاص بالتسوق علي أمازون مثلما كان يحدث مع سوق دوت كوم . ذلك بجانب التوضيح بأن بوابة سوق دوت كوم أصبح جزءاً من بوابة أمازون الإلكترونية الجديدة . ستكون متاحة لكافة منطقة الشرق الأوسط . دون المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .بعض المعلومات عن إطلاق موقع أمازون الجديد
بعد صدور القرار الخاص في إغلاق موقع سوق دوت كوم . تأتي المنصة الجديدة التي تم إطلاقها من أمازون في الوقت الذي شهدت فيه شركة أمازون العالمية . ذلك التباطؤ الشهير في المبيعات الخاصة بها علي مستوي العالم . ذلك النمو المحقق في نسبة مبيعاتها لم يتخطى ألا نسبة 9% فقط . لذلك قررت غلق موقع سوق دوت كوم ليتم ضمه إلي أمازون ذلك لعدم القدرة علي التوسع في المنصات الإلكترونية . يرجع ذلك إلي الإحصائية المشار إليها في نسبة مبيعات أمازون . كذلك من المتوقع بعد ذلك القرار بأن غلق موقع souq.com egypt وبداية أمازون بالمنطقة . سيعطي نظرة متكاملة في رؤية أمازون في مبيعاتها المقدرة علي مستوي الشرق الأوسط . وفقاً لما هو متوقع أن تشهد نسبة مبيعات عالية .
إغلاق موقع سوق دوت كوم التوضيح من أمازون لماذا تم اتخاذ ذلك القرار . فأن غلق موقع سوق دوت كوم تم التوضيح للأمر الذي يرجع إلي تراجع نمو المبيعات في شركة أمازون . لذلك قررت أن تغلق موقع souq.com egypt الذي كان جزءاً منها والذي اشترته بالمبلغ المشار أليه منذ 2017 . واكتفت أمازون بأن يكون سوقها هو البديل في الشرق الأوسط .
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