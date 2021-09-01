إغلاق موقع سوق دوت كوم وإطلاق موقع أمازون 2021 في مصر والشرق الأوسط

انتشرت الأخبار المتعلقة بإغلاق موقع سوق دوت كوم وإطلاق موقع أمازون في مصر والشرق الأوسط في الساعات الحالية، وتزايدت معدلات البحث عن هذا الموضوع على محركات البحث ومواقع التاوصل الإجتماعي، جدير بالذكر أنه قد تم إغلاق موقع شركة سوق دوت كوم الرسمي في مصر ليحل محله موقع أمازون في مصر والشرق الأوسط، وعند قيام الملايين من زوار موقع سوق دوت كوم اليوم تفاجئوا بغلق الموقع وقد سبب هذا الأمر قلق بالغ لدى الآلاف من زوار الموقع الذين قد قاموا بعمليات شراء من الموقع، ولكن طمئن موقع سوق دوت كوم زواره برسالة على الصفحة الرئيسية له أن الموقع أُغلق بشكل مؤقت للصيانة وأن كل عمليات الشراء والمرتجعات لن تتأثر، وجاءت نص الرسالة “يشهد موقع سوق دوت كوم هذه الساعة صيانة وتحسينات، ولن يؤثر ذلك على عمليات الشراء أو المسترجعات الخاصة بك، ويأسف الموقع لهذا الإزعاج”، ونحن في موقعنا “ثقفني” نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم ما تم مؤخراً لموقع سوق دوت كوم وتداعيات إطلاق موقع أمازون مصر، فتابعونا.

إغلاق موقع سوق دوت كوم

أعلنت شركة سوق دوت كوم من مدة عن انتقالها من العمل بإسم “سوق دوت كوم” إلى العمل بالعلامة “أمازون” للتجارة الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لأمازون قد أعلن في الأيام الماضية عن أن الشركة ترغب في تعيين الكثير من الشباب المؤهل في عدد من التخصصات التي وصلت إلى 15 تخصص أهمها تخصصات البرمجة والسوفت وير والحسابات وغيرها، ولأي شاب يجد في نفسه الخبرة الكافية عليه التقدم لشغل الوظيفة عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

منصة سوق دوت كوم

من الجدير بالذكر أن منصة سوق دوت كون كانت منصة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية خاصة في مصر ودول الشرق الأوسط، حيث تستطيع من خلالها إجراء عمليات الشراء للكثير من المنتجات الكثيرة في الموقع الرسمي، ويُمكنك عمل استرجاع لأي منتج قد قمت بإختياره إذا لم يتوافق معك بدون أدنى مشكلة، ولهذه المصداقية التي يتمتع بها موقع سوق دوت كوم أصبح أحد أهم منصات التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط.