رابط نتائج القبول الموحد admhec.gov.jo برقم الهوية الوطنية عبر وحدة تنسيق قبول الجامعات

رابط نتائج القبول الموحد admhec.gov.jo لقبول الجامعات الأردنية في جميع المحافظات، حيث أنهت بوابة وحدة تنسيق القبول الموحد عن الانتهاء من تسجيل الطلاب في البوابة لتسجيل رغبات الدخول إلى الكليات المختلفة، والتي تكون حسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب وكذلك أيضا حسب نسب الإقبال على الجامعات المتنوعة، حيث يتم من الأول من تشرين الأول الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من قبول الجامعات بالمملكة.

وحدة التنسيق والقبول الموحد بالجامعات الأردنية

قام السيد مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد وأيضا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة بالإعلان عن الموعد المقرر فيه إعلان نتائج قبول الطلاب لدخول الجامعات في العام الجديد 2021-2022، وذلك بعد أن قام الآلاف من الناجحين في توجيهي 2020 بالدورة الأولى من الانتهاء من تسجيل رغبات الالتحاق بالتعليم العالي، كما يتم فتح الباب للتسجيل الإلكتروني من جديد للطلبة الذين يجتازوا اختبارات توجيهي في الدورة التكميلية والذين تتاح لهم الأماكن الشاغرة بالجامعات في المرحلة الثانية بالتسجيل.

تصريحات السيد مهند الخطيب

في لقاء تلفزيوني يترقبه الجميه قام المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي عن الإعلان عن عدد من الموضوعات التي يترقب طلبة توجيهي التعرف عليها ومنها:

يترقب الإعلان عن نتائج قبول الجامعات بالمرحلة الأول في مطلع تشرين الأول.

يتم الإعلان عن النتائج مبكرا وذلك ليتم إعطاء الوقت المناسب للجامعات للاستعداد لاستقبال الأعداد المقبولة لديها وتهيئة المكان والمعلمين وتحديد جداول العمل.

قامت بوابة تسجيل طلاب توجيهي باستقبال 76.8 ألف طالب على أن يقوم 2550 بتسديد طلبات الالتحاق والقبول حتى لا يتم إلغاء طلباتهم.

يتوقع أن يكون عدد المقبولين 50 ألف طالب.

يكون تنسيق الجامعات أقل من العام الماضي بواقع واحد إلى خمس درجات.

يبدا التدريس بالجامعات الحكومية ابتداء من 10 تشرين الأول ودوام الجامعات الخاصة 17 تشرين الأول 2021.

قامت وزارة التعليم العالي بالإعداد جيدا لاستقبال الطلاب بالعام المقبل مع التشديد على كافة التدابير.