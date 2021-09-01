كورونا يضرب البرازيل بـ 24.589 إصابة جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد وصلت إلى نحو 20.8 مليون حالة.

وأكدت الوزارة فى تقريرها اليومى بشأن الوضع الوبائى، أن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ كورونا بلغ 580 ألفًا و413 حالة.

كورونا فى البرازيل

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.