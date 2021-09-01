تخلص من عبء راتبه لكن: كم خسر برشلونة في صفقة غريزمان؟

في صيف عاصف خسر به برشلونة ليونيل ميسي أبرز نجم في تاريخه، تخلى النادي أيضا عن خدمات مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي عاد إلى أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني.

ويبدو أن الصفقة كانت إجبارية بالنسبة لبرشلونة من أجل تقليص فاتورة النفقات، حيث سيتحمل أتلتيكو راتب غريزمان الكبير، لكن الخسارة المادية التي تكبدها برشلونة في صفقة "غريزو" تبدو ثقيلة للغاية.

ففي صيف 2019، دفع النادي الكتالوني نحو 120 مليون يورو لضم غريزمان من فريق العاصمة، بينما أعاده معارا إلى الفريق ذاته بمقابل زهيد.

وفي أفضل الاحتمالات لخزينة برشلونة، ففي حال تمسك أتلتيكو مدريد ببقاء اللاعب ستصل قيمة الصفقة كاملة إلى 40 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

وسيعني ذلك أن خسارة برشلونة من ضم غريزمان، الذي لم يقدم شيئا يذكر مع الفريق على مدار موسمين، ستصل على أقل تقدير إلى 80 مليون يورو.

وكان أتلتيكو مدريد أعلن ضم غريزمان (30 عاما) معارا لعام واحد، مع بند يسمح للنادي بالتمديد لعام إضافي.

في المقابل، قال برشلونة في بيان إن العقد ينص على "ضرورة انتقال غريزمان بشكل نهائي إلى أتلتيكو، على أن يدفع بطل الدوري أجر اللاعب بالكامل".

ويمر برشلونة بأزمة مالية طاحنة، تسببت في فقدانه نجمه التاريخي ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي مجانا بعد انتهاء عقده.