هجوم صاروخى على إحدى القواعد الأمريكية شرق سوريا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية فى دير الزور لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن القاعدة استُهدِفَت بقذيفتين صاروخيتين دون أى تفاصيل عن مصدرهما. وأفادت المصادر بأنه لم يتم التأكد بشأن سقوط جرحى أو قتلى فى صفوف الجيش الأمريكى جراء الهجوم. ووفقًا للمصادر، حلقت الطائرات فى فوق موقع الهجوم، فيما أغلقت القوات الأمريكية المنطقة. وخلال الشهر الماضى، تعرضت القواعد الأمريكية فى حقلى العمر النفطى وكونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقى، لعدة هجمات صاروخية.

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