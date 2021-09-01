نتائج ثالث ثانوي اليمن 2021 موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

نتائج ثالث ثانوي اليمن 2021 , حالة من القلق والتوتر تنتاب كلاً من الطلاب وأولياء الأمور في كافة أنحاء اليمن , وذلك للاستعلام نتائج طلاب الشهادات الثانوية حيث تعتبر مرحلة الثالث ثانوي من المراحل الفاصلة في حياة الطلاب والتي سوف ينتقل بعدها الطالب لمرحلة الجامعة , ومع تزامن الإعلان عن نتائج الصف الثالث الثانوي يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية لاستخراج نتائج وعلامات الطلاب الخاصة بالمواد الدراسية المقررة , ومن خلال موقع ثقفني نستعرض لكم زوارنا الكرام رابط موقع وزارة التربية والتعليم فتابعونا عبر السطور القادمة.

نتائج ثالث ثانوي اليمن 2021

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي اليمن في جميع أنحاء جمهوريات اليمن , ويتمكن الطلاب وأولياء الأمور من تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية واستخراج العلامات وذلك فور الإعلان عن النتيجة من قبل الجهات الحكومية المختصة بذلك , حيث أعلنت الوزارة عن انتهاء التصحيح ورصد علامات الطلاب , وتوجهت وزارة التربية والتعليم بالشكر كل القائمين على استكمال العملية التعلمية والعبور بالأبناء إلي هذه المرحلة تحت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتوخيها الحظر من انتشار الوباء.

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطًا للتعرف على نتيجة الثانوية العامة اليمن للعام الدراسي 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية , كما أكدت الوزارة انه فور الإعلان عن النتيجة سيتم تفعيل الرابط حتي يتثنى للطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عن تلك النتائج من خلال اتباع الخطوات الأتية :

التوجه إلي الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

الكبس على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي.

ثم اختيار العام الدراسي 2021.

قم بكتابة رقم المقعد الخاص بالطالب في شعبته الثانوية.

ثم الضغط علي أيقونة البحث عن النتيجة.

الآن سينقلك المتصفح إلي صفحة خاصة بالدرجات والعلامات الدراسية المقررة.

ومن خلال ذلك المقال نكون انتهينا من معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمن للعام الدراسي 2021-2022 , وكذلك الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية لاستخراج نتائج ثالث ثانوي اليمن 2021 , سائلين الله النجاح والتوفيق لأبناءنا وبناتنا من طلاب الشهادات الثانوية.