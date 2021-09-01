طريقة التسجيل في برنامج وصول وسبب حذف بعض المستفيدات

تلقى صندوق هدف العديد من الشكاوى والاستفسارات من عشرات الموظفات السعوديات يسألن عن سبب استبعادهن من برنامج وصول – الذي يقدم دعمًا ماليا للمواطنة السعودية العاملة – بالرغم من انطباق كافة شروط برنامج وصول عليهن وعلى الرغم من أنه لم يطرأ على حالتهن في التأمينات الاجتماعية لكن هناك أحد الشروط التي ربما غفل عنها البعض وكانت السبب في استبعادهم من البرنامج بالرغم من اعتقادهم بأنهم لم يفقدوا أي من شروط البرنامج.

شروط التسجيل في برنامج وصول

هناك عدة شروط يجب توافرها للمرشحة للقبول في وصول وهي :

أن تكون المتقدمة موظفة في القطاع الخاص أو العام.

يجب أن تكون في الفئة العمرية ما بين 18-65 عامًا.

ألا يزيد الراتب الشهري الإجمالي شاملًا البدلات عن 8 آلاف ريال.

أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

ألا تتجاوز مدة اشتراكها في التأمينات الاجتماعية 36 شهرًا.

سبب الاستبعاد من وصول

السبب المنطقي الذي يفسر استبعاد البعض من البرنامج بالرغم من أن حالتهن في التأمينات نشطة هو مرور 3 سنوات على الاشتراك في البرنامج فالبرنامج هدفه الأساسي مساعدة المرأة العاملة في بداية مشوارها الوظيفي من خلال توفير وسيلة انتقال آمنة ورخيصة حيث يتحمل البرنامج 80 % من قيمة الذهاب والعودة إلى العمل عبر وسائل المواصلات التي يوفرها مزود الخدمة.

مزايا التسجيل في وصول

يوفر التسجيل في وصول للمرأة السعودية العاملة عددًا من المزايا من بينها أنها يوفر وسيلة نقل آمنة للمرأة العاملة بتكاليف نقل منخفضة حيث تتحمل المرأة العاملة 20 % فقط من تكلفة الرحلة الأمر الذي يساعد على تشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل والاستقرار في الوظيفة .

طريقة التسجيل في برنامج وصول

يتم التسجيل في وصول من خلال الخطوات التالية :