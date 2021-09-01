رئيس وزراء اليابان يستبعد حل مجلس النواب بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووصف رئيس الوزراء -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء- الوضع بـ "الخطير" مشددا على أن سياسته المتمثلة فى إعطاء الأولوية لإجراءات التعامل مع فيروس كورونا لم تتغير على الإطلاق.

وأشار إلى إنه لا يفكر فى تأجيل انتخابات رئاسة الحزب الليبرالى الديمقراطي، والمقرر أن تبدأ حملتها رسميا فى 17 سبتمبر الجارى، موضحا أن موعد حل مجلس النواب سيتم تحديده فى الوقت المناسب.

وحول الوضع فى أفغانستان، قال سوجا إن حكومته ستعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتأمين سلامة المواطنين اليابانيين وغيرهم وستساعدهم على مغادرة أفغانستان عند الضرورة.