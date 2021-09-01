عاجل.. مقتل 4 جنود سوريين وإصابة آخرين فى هجوم بمحافظة درعا

جدة - نرمين السيد - وكانت الجماعات المسلحة قد استهدفت أحياء فى درعا على مدار اليومين الماضيين، كالكاشف والمحطة والسبيل والصحارى بالقذائف، فيما ردت قوات الجيش السورى باستهدافات على مواقع المسلحين، بحسب قناة العربية.

يأتى ذلك بعد أن رفضت اللجنة المركزية المفاوضة باسم المسلحين شروط السلطات السورية دخول وحدات الجيش السورى إلى حى درعا البلد وطريق السد والمخيم ورفع العلم السورى وتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية وترحيل المجموعات الإرهابية إلى الشمال السورى.