التحالف العربى يعلن اعتراض طائرتين مفخختين فى الأجواء اليمنية

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف، إن هذا يعد "تصعيدا عدائيا من الميليشيا الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وأضافت: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

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