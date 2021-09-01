صرف المساعدات الاجتماعية 2021 منحة 300 دينار للمسجلين على amen.social.tn

صرف المساعدات الاجتماعية 2021، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بداية صرف منحة العائلات المعوزة 300 دينار بعد التسجيل amen social tn. حيث تنطلق غدا الأربعاء الأول من شهر سبتمبر 2021 سحب منحة ثلاثمئة دينار المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية ويمكن لكل عائلة تونسية تحوز على منحة شهرية قارة الحصول عليها منحة 300 دينار وسحبها من خلال مكاتب البريد التي تحمل العلامة الصفراء “1021” أو سحبها بشكل آلي عبر أي موزع آلي بنكي. كما اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس على ان صرف المساعدات الاجتماعية المالية لأصحاب البطاقات العلاجية التعريفية المنخفضة الذين لديهم حساب افتراضي على الرقم *1021* يكون بداية من يوم الجمعة الموافق لـ الثالث من سبتمر 2021. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على موعد صرف منحة 300 دينار. للذين سجلوا سابقا على منصة امان amen social tn inscription. وخطوات التسجيل في منصحة المساعدات الاجتماعية 2021.

صرف المساعدات الاجتماعية 2021

بعد اتفاقها مع البنك الدولي للتمية والرعاية الاجتماعية. أعلنت الحكومة التونسية سابقا عن بداية التسجيل في منحة المساعدات المالية الظرفية الاستثنائية. المقدمة لكل العائلات التونسية المعوزة والفئات الهشة التي تضررت من انتشار فيروس كورونا. وقد أعلنت ووزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس على موعد صرف منحة 300 دينار على كل العائلات المعنية. أما بخصوص الاسر المسجلة سابقا على منصة المساعدات الاجتماعية amen social tn فسيتم إعلامهم لاحقا بموعد صرف منحة ثلاثمئة دينار.

التسجيل amen social tn منحة 300 دينار

مازالت العديد من العائلات والافراد في تونس يبحثون بشكل مستمر على محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على الطريقة الصحيحة للتسجيل في منحة المساعدات الاجتماعية 300 دينار عبر المنصّة الإلكترونية amen.social.tn قبل غلق وزارة الشؤون الاجتماعية باب التسجيل في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر 2021 ولكل مواطن تونسي تتوفر فيه كافة شروط الاستحقاق للحصول على منحة المساعدات الاجتماعية ويرغب في عبر amen social tn inscription عليه اتباع الخطوات التالية: