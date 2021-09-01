منصة مدرستي رابط الصفحة الرئيسية schools madrasati sa تسجيل دخول توكلنا ويب

نوفر رابط التسجيل في منصة مدرستي رابط دخول الصفحة الرئيسية schools madrasati sa الرسمي لتسجيل دخول الحساب الشخصي للمستفيد من خدمات مدرستي التعليمية التي توفرها وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية لكافة منسوبي العملية التعليمية، حيث بدأ العام الدراسي الجديد 1443هـ عن بعد للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال عبر منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، ونستعرض من خلال المقال طريقة التسجيل في منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب المستجد بالعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى خطوات استعادة واسترجاع بيانات مدرستي منصة للمستخدم سواء قائداً أو معلماً أو طالباً، وأيضاً يمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، كما يمكنكم التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي من خلال الرقم أو التذكرة.

منصة مدرستي رابط الصفحة الرئيسية

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية المنصة التعليمية مدرستي التعليمية الإلكترونية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من مكتسبات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في ظل المتغيرات التي تشهدها خلال الفترة الحالية والمستقبلية لتحقيق عودة آمنة للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام خلال العام الدراسي الجاري 1443هـ، كما تهدف الوزارة إلى استثمار التعليم الإلكتروني لرفع الكفاءة التشغيلية للتعليم المدمج لإيجاد حلول فاعلة ومتنوعة ودائمة.

وقد أوضحت وزارة التعليم أنه سيتم تطبيق الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اعتباراً من بداية العام الدراسي حتى الوصول للحصانة أو المناعة المجتمعية المطلوبة 70% من سكان المملكة بجرعتين من اللقاح أو بحلول تاريخ 30 أكتوبر 2021م أيهما أسبق، وتكون الدراسة عن بعد متزامنة عبر المنصات المعتمدة لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي خلال الفترة من 3:30م حتى 7:00م، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية خلال الفترة الصباحية.

وتضم شاشة مدرستي الرئيسية أربعة أيقونات مقسمة على حسب المستخدمين، حيث تحتوي على منصة روضتي لرياض الأطفال، وأيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي قادة ومعلمين والطلاب أيضاً، وأيقونة تسجيل دخول أولياء الأمور والإداريين، والأيقونة الرابعة وهي العودة إلى المدارس، فمن يرغب في الحصول على منصة مدرستي رابط الصفحة الرئيسية الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط مدرستي التالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa) الرسمي.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1443

يتم التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطالب المستجد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 1443 من خلال الدخول إلى موقع مدرستي الإلكتروني باتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول المرفق عالية، ثم النقر على أيقونة العودة إلى المدارس، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالنقاط التالية:

النقر على “تسجيل جديد”.

تعبئة البيانات الأساسية (رقم الهوية الوطني أو رقم السجل أو رقم الإقامة – رقم الهاتف الجوال).

ستصلك رسالة نصية على الجوال المسجل تحتوي على رمز التحقق.

قم بتعبئة رمز التحقق ثم النقر على زر تحقق.

ستصلك رسالة نصية على الجوال تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب.

قم بتعبئة بيانات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في مدرستي من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

منصتي منصة مدرستي 1443

في حال تسجيل دخول منصة مدرستي وظهرت مشكلة الخطأ 500 جارس معالجة الطلب عند حفظ الجدول في المسارات عبر منصة مدرستي، فسوف يتم حل المشكلة مع تحديث مدرستي القادم، وعند ظهور نفس الخطأ عند حفظ الجدول في منصة مدرستي مقررات، فيجب التأكد من إعدادات الجدول العام ولا يتم وضع صفر في الراحة أو النشاط، أما عن خطوات استعادة كلمة السر للطالب من حساب قائد المدرسة فتتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة مدرستي.

النقر على الطلاب.

إدارة بيانات الطلاب.

النقر على القلم أسفل بيانات الطالب، ثم تحديث الرقم السري الذي سيصل على جوال الطالب المسجل لدى منصة مدرستي، وفي حال كان الرقم خاطئ، فيتم تعديله والنقر على حفظ، ومن ثم تحديث الرقم السري.

بيانات منصة مدرستي من توكلنا

يمكنكم استرجاع بيانات منصة مدرستي بشكل مباشر من خلال تطبيق توكلنا للحصول على بيانات حساب طالب أو طالبة أو معلم ومعلمة للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

دخول تطبيق توكلنا أو موقع توكلنا. الضغط على أيقونة الخدمات. من خدمات التعليم نختار بيانات منصة مدرستي. سوف يظهر اسم المستخدم للمستفيد والمضافين التابعين له. يمكن استرجاع كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم المطلوب أو تحديد الكل. سيتم إرسال رسالة نصية SMS على رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا تحتوي على بيانات الدخول.

ومن يرغب في الإطلاع على خطوات استعادة بيانات منصة مدرستي توكلنا 1443، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

وتقدم منصة مدرستي الفصول الافتراضية الآمنة التي يتم من خلالها شرح الدروس للطلاب والطالبات عبر الإنترنت بواسطة برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز teams، ومن خلال هذه الدروس الافتراضية يتم التفاعل بين المعلم وطلابه عن طريق المناقشة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات، كما يتم إسناد واجبات وأنشطة مدرسية عبر منصة مدرستي وتحفيزهم على أدائها والانتهاء منها.

منع دخول الجوال للمدارس من وزارة التعليم

أقرت وزارة التعليم عام اليوم بشكل رسمي منع دخول الجوالات نهائياً داخل المدرسة، ويجب على إدارة المدرسة أن تلتزم بمتابعة التحديثات الخاصة بالحالة الصحية لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات يومياً في موقع توكلنا ويب في خدمة نتعلم بحذر.

وقد أوجبت الوزارة أيضاً على الطالب الجديد في المدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي إحضار نسخة مطبوعة من الحالة الصحية الخاصة به في نظام توكلنا، أو إرسال نسخة منها على جوال المدرسة، ويمكنكم دخول منصة مدرستي التعليمية للطالب أو المعلم من خلال اتباع رابط المنصة منصة مدرستي رابط الصفحة الرئيسية الرسمي المرفق.