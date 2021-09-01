وزير الشباب يقبل استقالة إدارية الفيصلي ومراجعة رسوم العضوية

دوت الخليج :- قبل وزير الشباب محمد النابلسي، مساء الثلاثاء، استقالة الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي. وأضافت وزارة الشباب في بيان لها وصلت السبيل نسخة منه ، أنه يعين هيئة إدارية مؤقتة جديدة من موظفي الوزارة، ويوجه بمراجعة رسوم العضوية والانتساب وفتح باب العضوية للهيئة العامة.



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