ظهر مرض فيروسي غامض في ولاية أوتار براديش، شمالي الهند، مما أدى إلى وفاة 39 شخصا، في مقدمة على ما يبدو لوباء جديد.
وقال رئيس وزراء الولاية، يوغي أديتياناث، إن الفيروس، الذي يشبه حمى الضنك، ضرب ما بين 8-9 مواقع في الولاية، وفق وسائل إعلام هندية.
وأضاف أن المرض الذي يسببه الفيروس أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 32 طفلا و7 بالغين، مشيرأ إلى الوفيات حدثت في مقاطعة فيروز أباد، الأسبوع الماضي.
وتحسبا لتفشي الوباء في الولاية، فتحت السلطات جناحا خاصة بمصابين المرض الغامض.
ونفى أديتياناث أن تكون الوفيات متصلة بحمى الضنك، مؤكدا أنه سيتم التحقيق فيها من طرف فريق في جامعة الملك جورج الطبية بالإضافة إلى فريق حكومي.
وقال إن الحالة الأولى من هذا المرض جرى اكتشافها في 18 أغسطس الماضي، وبعدها بدأت أسر المرضى في التردد على المستشفيات لتلقي العلاج.
وزار رئيس وزراء الولاية المستشفيات التي يرقد فيها عدد من الأطفال المرضى بالفيروس الغريب، وتابع مع العاملين الترتيبات لضمان تلقي الأطفال العلاج المناسب.
وصرح: "عندما علمت إدارة المنطقة بالحمى، تم إنشاء جناح معزول خاص بالأطفال، حيث تم الإبلاغ عن وفاة ثلاثة أطفال في اليومين الماضيين".
واتهم السكان في ولاية أوتار براديش وزارة الصحة والهيئات المحلية بإغفال القضايا المتعلقة بالصرف الصحي، قائلين إن العديد من المصارف كانت تفيض في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخاوف من وباء جديد.. مرض فيروسي "غامض" يقتل العشرات بالهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.