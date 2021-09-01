سقوط مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو

جدة - نرمين السيد - قال الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادى، إن "مروحية من طراز (MH-60S) أقلعت من على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، وتحطمت فى البحر أثناء قيامها بعمليات طيران روتينية على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا قبالة ساحل سان دييجو".

وأضاف أسطول المحيط الهادى، أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة مع العديد من القطع الجوية والسطحية لخفر السواحل والبحرية".