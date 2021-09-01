تعد الوكالة الشرعية من أهم أنواع الوكالات المعروفة، التي تحفظ حقوق المواطن و تسهل عليه العديد من الإجراءات القانونية ، وسبب كونها تحفظ الحقوق يرجع لأنها تمنع التلاعب الذي يمكن أن يحدث في غيرها من الوكالات المختلفة، ويقصد بها أنها ذلك العقد الذي يتم من خلاله التصرف في الأمور مع وضع بعض الشروط ومن خلال بعض الأدوات والتي تضيف السهولة الى الإجراءات المختلفة و ترفع عنها التعقيد، فهي تمكن المستفيد من أداء كافة الإجراءات التي يحتاج إليها دون الحاجة لأداءها بنفسه شخصيا، سواء كان ذلك بسبب ضعف الخبرة أو لوجود مشاغل و ضغوط بمنعه من القيام بها، واليوم نستعرض كل ما يدور حول الوكالة الشرعية في المملكة وخطوات عملها وتسجيلها لدى وزارة العدل .

كيفية عمل وكالة شرعية وتسجيلها لدى وزارة العدل

وقد عملت وزارة العدل على أن تكون فترة صلاحية الوكالة الشرعية، مدة طويلة حتى تزيد من سهولة الأمر على المواطن والتي وصلت الى خمس سنوات كاملة، تبدأ منذ تاريخ صدور الوكالة، ولكن هناك حالة واحدة فقط تختلف مدة صلاحية الوكالة،و هي أن يقوم الموكل بتحديد فترة زمنية محددة لها تبطل بعدها صلاحية تلك الوكالة.

وليس فقط انتهاء فترة صلاحية الوكالة هو ما يبطلها، فيمكن قيام أي من الطرفين بعمل يتسبب في إبطالها، مع العلم أن الوكالة تظل سارية الصلاحية حتى يتم إلغائهاعن طريق الموكل، أو أن تحدث أي ظروف قهرية مثل وفاة أحد الطرفين ” الوكيل أو الموكل “.

خطوات عمل وكالة شرعية

يحتاج الشخص أحيانا الى توكيل عيره من أجل القيام ببعض الأعمال بدلا منه، ولهذا يمكن لأي مواطن عمل وكالة شرعية الى شخص آخر، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل وهو أمر سهل و بسيط حيث يجدها متاحة تحت مسمى ” تسجيل وكالة “، حيث أن الموقع يوفر هذه الخدمة مع عدد من الخدمات العدلية المختلفة.

ما هي الوكالات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة العدل؟

هناك عدد من الوكالات الالكترونية التي يمكن تسجيلها عبر موقع وزارة العدل ، و هي :

وكالات العقارات

عقود الزواج

وكالات البنوك

العمالة

الرواتب

وإليكم خطوات تسجيل الوكالة الشرعية عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل: