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تعد الوكالة الشرعية من أهم أنواع الوكالات المعروفة، التي تحفظ حقوق المواطن و تسهل عليه العديد من الإجراءات القانونية ، وسبب كونها تحفظ الحقوق يرجع لأنها تمنع التلاعب الذي يمكن أن يحدث في غيرها من الوكالات المختلفة، ويقصد بها أنها ذلك العقد الذي يتم من خلاله التصرف في الأمور مع وضع بعض الشروط ومن خلال بعض الأدوات والتي تضيف السهولة الى الإجراءات المختلفة و ترفع عنها التعقيد، فهي تمكن المستفيد من أداء كافة الإجراءات التي يحتاج إليها دون الحاجة لأداءها بنفسه شخصيا، سواء كان ذلك بسبب ضعف الخبرة أو لوجود مشاغل و ضغوط بمنعه من القيام بها، واليوم نستعرض كل ما يدور حول الوكالة الشرعية في المملكة وخطوات عملها وتسجيلها لدى وزارة العدل .كيفية عمل وكالة شرعية وتسجيلها لدى وزارة العدل
وقد عملت وزارة العدل على أن تكون فترة صلاحية الوكالة الشرعية، مدة طويلة حتى تزيد من سهولة الأمر على المواطن والتي وصلت الى خمس سنوات كاملة، تبدأ منذ تاريخ صدور الوكالة، ولكن هناك حالة واحدة فقط تختلف مدة صلاحية الوكالة،و هي أن يقوم الموكل بتحديد فترة زمنية محددة لها تبطل بعدها صلاحية تلك الوكالة.
وليس فقط انتهاء فترة صلاحية الوكالة هو ما يبطلها، فيمكن قيام أي من الطرفين بعمل يتسبب في إبطالها، مع العلم أن الوكالة تظل سارية الصلاحية حتى يتم إلغائهاعن طريق الموكل، أو أن تحدث أي ظروف قهرية مثل وفاة أحد الطرفين ” الوكيل أو الموكل “.خطوات عمل وكالة شرعية
يحتاج الشخص أحيانا الى توكيل عيره من أجل القيام ببعض الأعمال بدلا منه، ولهذا يمكن لأي مواطن عمل وكالة شرعية الى شخص آخر، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل وهو أمر سهل و بسيط حيث يجدها متاحة تحت مسمى ” تسجيل وكالة “، حيث أن الموقع يوفر هذه الخدمة مع عدد من الخدمات العدلية المختلفة.
ما هي الوكالات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة العدل؟
هناك عدد من الوكالات الالكترونية التي يمكن تسجيلها عبر موقع وزارة العدل ، و هي :
- وكالات العقارات
- عقود الزواج
- وكالات البنوك
- العمالة
- الرواتب
وإليكم خطوات تسجيل الوكالة الشرعية عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل:
- يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة العدل الالكتروني.
- الضغط على أيقونة “الخدمات الالكترونية ” ونختار منها ” تسجيل وكالة “.
- اختيار طلب جديد.
- بعدها نختار نوع الوكالة، ثم اضغط على التالي.
- توجه بعد ذلك الى أيقونة ” إضافة موكل “، حيث يتم إدخال كافة بيانات الموكل ثم اضغط على أيقونة “التالي “.
- في الصفحة التالية يتم ادخال البيانات التالية: رقم الهوية ، الاسم بالكامل ، الجنسية ، وما هي صفة الموكل.
- نقوم الآن بالضغط على أيقونة ” التالي “.
- في حالة الرغبة بإضافة بعض البنود للوكالة ، يتم اختيار إضافة | نص جديد |، ثم الضغط على أيقونة ” التالي “.
- في النهاية نقوم باختيار انتهاء الوكالة واختيار أيقونة تحديد التاريخ، ثم اضغط على أيقونة ” التالي “.
- يجب الانتباه الى ضرورة مراجعة كافة بنود الوكالة، والتأكيد من اضافة النص المطلوب إضافته، حيث يجب الضغط على ايقونة ” تقديم الطلب ” .
- ولاعتماد رقم الطلب ، يتم التوجه الى أقرب كتابة عدل ، حيث يمكن طباعة الوكالة الشرعية واعتمادها رسميا، مع العلم بأنه يجب تقديم رقم الطلب من أجل التأكد من هوية الشخص المستفيد، حتى يتم اصدارها بصورة رسمية
الوسوم
تعد الوكالة الشرعية من أهم أنواع الوكالات المعروفة، التي تحفظ حقوق المواطن و تسهل عليه العديد من الإجراءات القانونية ، وسبب كونها تحفظ الحقوق يرجع لأنها تمنع التلاعب الذي يمكن أن يحدث في غيرها من الوكالات المختلفة، ويقصد بها أنها ذلك العقد الذي يتم من خلاله التصرف في الأمور مع وضع بعض الشروط ومن خلال بعض الأدوات والتي تضيف السهولة الى الإجراءات المختلفة و ترفع عنها التعقيد، فهي تمكن المستفيد من أداء كافة الإجراءات التي يحتاج إليها دون الحاجة لأداءها بنفسه شخصيا، سواء كان ذلك بسبب ضعف الخبرة أو لوجود مشاغل و ضغوط بمنعه من القيام بها، واليوم نستعرض كل ما يدور حول الوكالة الشرعية في المملكة وخطوات عملها وتسجيلها لدى وزارة العدل .كيفية عمل وكالة شرعية وتسجيلها لدى وزارة العدل
وقد عملت وزارة العدل على أن تكون فترة صلاحية الوكالة الشرعية، مدة طويلة حتى تزيد من سهولة الأمر على المواطن والتي وصلت الى خمس سنوات كاملة، تبدأ منذ تاريخ صدور الوكالة، ولكن هناك حالة واحدة فقط تختلف مدة صلاحية الوكالة،و هي أن يقوم الموكل بتحديد فترة زمنية محددة لها تبطل بعدها صلاحية تلك الوكالة.
وليس فقط انتهاء فترة صلاحية الوكالة هو ما يبطلها، فيمكن قيام أي من الطرفين بعمل يتسبب في إبطالها، مع العلم أن الوكالة تظل سارية الصلاحية حتى يتم إلغائهاعن طريق الموكل، أو أن تحدث أي ظروف قهرية مثل وفاة أحد الطرفين ” الوكيل أو الموكل “.خطوات عمل وكالة شرعية
يحتاج الشخص أحيانا الى توكيل عيره من أجل القيام ببعض الأعمال بدلا منه، ولهذا يمكن لأي مواطن عمل وكالة شرعية الى شخص آخر، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل وهو أمر سهل و بسيط حيث يجدها متاحة تحت مسمى ” تسجيل وكالة “، حيث أن الموقع يوفر هذه الخدمة مع عدد من الخدمات العدلية المختلفة.
ما هي الوكالات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة العدل؟
هناك عدد من الوكالات الالكترونية التي يمكن تسجيلها عبر موقع وزارة العدل ، و هي :
- وكالات العقارات
- عقود الزواج
- وكالات البنوك
- العمالة
- الرواتب
وإليكم خطوات تسجيل الوكالة الشرعية عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل:
- يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة العدل الالكتروني.
- الضغط على أيقونة “الخدمات الالكترونية ” ونختار منها ” تسجيل وكالة “.
- اختيار طلب جديد.
- بعدها نختار نوع الوكالة، ثم اضغط على التالي.
- توجه بعد ذلك الى أيقونة ” إضافة موكل “، حيث يتم إدخال كافة بيانات الموكل ثم اضغط على أيقونة “التالي “.
- في الصفحة التالية يتم ادخال البيانات التالية: رقم الهوية ، الاسم بالكامل ، الجنسية ، وما هي صفة الموكل.
- نقوم الآن بالضغط على أيقونة ” التالي “.
- في حالة الرغبة بإضافة بعض البنود للوكالة ، يتم اختيار إضافة | نص جديد |، ثم الضغط على أيقونة ” التالي “.
- في النهاية نقوم باختيار انتهاء الوكالة واختيار أيقونة تحديد التاريخ، ثم اضغط على أيقونة ” التالي “.
- يجب الانتباه الى ضرورة مراجعة كافة بنود الوكالة، والتأكيد من اضافة النص المطلوب إضافته، حيث يجب الضغط على ايقونة ” تقديم الطلب ” .
- ولاعتماد رقم الطلب ، يتم التوجه الى أقرب كتابة عدل ، حيث يمكن طباعة الوكالة الشرعية واعتمادها رسميا، مع العلم بأنه يجب تقديم رقم الطلب من أجل التأكد من هوية الشخص المستفيد، حتى يتم اصدارها بصورة رسمية
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