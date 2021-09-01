سفير بريطانيا لدى بيروت: أزمة لبنان استثنائية نتيجة عقود من الفشل

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن "أزمة لبنان استثنائية ونتيجة عقود من الفشل وعجز السياسيين"، بحسب قناة "العربية".

وتعانى البلاد مما وصفه البنك الدولى بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة فى العصر الحديث مما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90 % من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

كما وصلت أزمة الوقود إلى مرحلة حرجة فى هذا الشهر عندما قال مصرف لبنان، إنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار صرف مدعومة بشدة وسيتحول إلى أسعار السوق.