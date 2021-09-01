فقدان 5 أشخاص فى تحطم المروحية الأمريكية قبالة ساحل سان دييجو

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المروحية من طراز "إم إتش-60 إس" كانت تقل ستة أشخاص وتحطمت على بعد 60 ميلا بحريا قبالة مدينة سان دييجو، فيما تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بحسب قناة العربية.
وكان الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادى، أعلن فى ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، أن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن، وتحطمت فى وقت لاحق فى البحر مما أدى إلى عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييجو.
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