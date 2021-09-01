الأمم المتحدة: كوارث تغير المناخ قتلت مليونى شخص فى 50 عاما

جدة - نرمين السيد - قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إن عدد الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ، مثل الفيضانات وموجات الحر، قتلت مليونى شخص فى 50 عاما وتسببت فى خسائر بلغت 3.64 تريليون دولار.





وبحسب المنظمة، تم فحص نحو 11 ألف كارثة وقعت بين 1979 و2019 تشمل كوارث كبيرة مثل الجفاف الذى اجتاح إثيوبيا فى 1983، والذى شهد أعلى نسبة وفيات ناتجة عن كارثة طبيعية إذ أودى بحياة 300 ألف شخص، والإعصار كاترينا فى 2005 الذى سجل أعلى خسائر اقتصادية بلغت 163.61 مليار دولار. وكشفت المنظمة عن اتجاه متسارع، إذ يزيد عدد الكوارث بنحو خمسة أضعاف ما كان عليه فى السبعينيات من القرن الماضي، مما يزيد المؤشرات على أن ظواهر الطقس المتطرف أصبحت أكثر حدوثا بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

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