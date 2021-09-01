ولاية فيكتوريا الأسترالية تمدد إغلاق كورونا لـ 3 أسابيع جديدة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز، إنه لن يتم تخفيف القيود المفروضة إلا عندما يتلقى 70% من السكان جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف أندروز أن الولاية تمر بوقت عصيب ومليء بالتحديات وخاصة خلال الأسابيع المقبلة.

وسجلت ولاية "فيكتوريا" 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو ما يمثل ارتفاعا عن الحالات التى تم تسجيلها يوم أمس الثلاثاء، وبلغت 76 حالة.