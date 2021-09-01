مذكرة من "العمل الإسلامي" تطالب الحكومة بالتصدي للظواهر الاجتماعية الداعية للرذيلة

دوت الخليج :- طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالوقوف أمام مسؤولياتها الدينية والشرعية والوطنية ومنع محاربة أبواب الفضيلة والوقوف بوجه ما وصفه بالخطر الداهم المتمثل بـ" المظاهر المتزايدة في المجتمع والمرتبطة بنشر الرذيلة واشاعة الفاحشة ومحاربة الفضيلة وسد أبوابها"، وضرورة التوجيه لكل أصحاب العلاقة باتخاذ المواقف المطلوبة تجاه ذلك.
وعبر الحزب في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة إلى رئيس الحكومة بشر الخصاونة عن قلقه العميق من هذه المظاهر والممارسات الممنهجة التي تؤثر على المجتمع بشكل كبير وتهدد سلمه وأمنه ودينه وأخلاقه وقيمه، معتبراً أن عقد المهرجانات السينمائية التي أعلن عنها مؤخراً لبث الأفلام للمارة في عدد من المحافظات وانتشار عدد من الفيديوهات الاباحية على مواقع التواصل الاجتماعي تشكل نماذج جديدة تؤشر على خطورة هذه الممارسات "التي تشكل امتداداً لعدد من المهرجانات والأفلام والمسلسلات التي حاولت النيل من قيم المجتمع الأردني المحافظ وعكس صورة غير صحيحة عن واقعه في خطوة صادمة لكسر تلك الثوابت وتجاوزها" بحسب ما ورد في المذكرة.
وأضاف العضايلة " ان هذه الممارسات غير البريئة والممنهجة يقابلها عمل ممنهج آخر في سد أبواب الفضيلة والدعوة ومحاربة الدعاة ومنعهم من الخطابة وتغيير المناهج الدراسية وبث المواد الاعلامية على المؤسسات الاعلامية الرسمية و التي تصب جميعها في تحقيق ذلك المخطط الخطير الذي له تداعيات اجتماعية وقيمية ودينية وأخلاقية باتت تتضح في نسب المشاكل والطلاق والانتحار والجريمة والعنوسة والزنا وما شابهها".
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