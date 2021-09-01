روسيا: لا نستبعد عبور جماعات إرهابية حدود أفغانستان تحت ستار اللاجئين

جدة - نرمين السيد -

قالت الخارجية الروسية إنه "من غير المرجح أن يتخلى تنظيم داعش عن فكرة بناء خلافة عالمية فى ظل الوضع الأفغانى الحالى".

وأضافت أن "التهديد الإرهابى من أراضى أفغانستان لا يزال مستمرا، ومن المستبعد أن يلقى داعش فى أفغانستان أسلحته".

وأكدت أنها لا تستبعد عبور داعش وجماعات إرهابية أخرى حدود أفغانستان إلى دول الجوار تحت ستار اللاجئين.