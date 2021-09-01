مصر.. انطلاق تدريب "النجم الساطع" بمشاركة 21 دولة

ونشر المتحدث العسكري على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أكد خلاله أن تدريب "النجم الساطع" سيتم بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 2 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

وجرى العام الماضي تأجيل مناورات "النجم الساطع" بسبب التأثيرات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتعد مناورات النجم الساطع من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم.

وتقام هذه التدريبات في مصر بصفة دورية، حيث بدأت لأول مرة في أكتوبر 1980 بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979، واستأنفت في عام 1981 ثم أصبحت تجرى في الخريف كل عامين.