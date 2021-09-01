وزير خارجية إسرائيل: إيران يجب أن تشعر بالتهديد

جدة - نرمين السيد - وشدد على أن "قضية سفينة الوقود الإيرانية التى فى طريقها إلى لبنان مسألة أمنية وتعالج وفق هذا الشأن".

أما فيما يخص قطاع غزة، قال لابيد إننا "لا نرغب فى خنق غزة بالحصار، لكننا لا نريد قصفنا بالصواريخ من هناك"، مؤكداً أن "السماح بوصول المساعدات لغزة والنشاط الاقتصادى للقطاع مرتبط بتحقيق التهدئة على الحدود".

وتابع، إذا ضمنت حماس الهدوء والسلام ستضمن المساعدات والازدهار الاقتصادى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.