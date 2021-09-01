سوق امازون مصر amazon egypt بديل سوق دوت كوم يعلن عن وظائف جديدة

سوق امازون مصر، بعد اغلاق سوق دوت كوم تم الإعلان عن فتح شركة امازون مصر amazon egypt souq في مدينة العاشر من رمضان. حيث حضر حفل افتتاح مستودع الشركة العالمية amazon eg رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرفوق بوزيرة الصناعة نيفين جامع والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا. فبمجر تغيير العلامة التجارية لسوق دوت كوم وافتتاح موقع شركة أمازون رسميا بمصر0 أعلنت amazon egypt عن نحو 85 وظيفة شاغرة من وظائف أمازون مصر 2021. والتي تشمل الأفراد المتخصصين في المبيعات وكذلك المهندسين في برنامج السوفت وير. والعديد من الوظائف الأخرى مثل مديري الحسابات والمشرفين. وقالت شركة امازون مصر إن فتح باب التقدم للوظائف التي ذكرناها سابقا سيكون متاح التقدم لكل فرد يحوز الخبرة اللازمة. ويتوفر على شروط التوظيف في الشركة. كما أن الوظائف تم توزيعها رسميا بين محافظات الإسكندرية والغربية وكذلك محافظة القاهرة.

سوق امازون مصر

بعد اعلان شركة امازون العالمية اطلاق سوق امازون مصر كبديل رسمي لموقع سوق دوت كوم. ازداد البحث من قبل المواطنين المصريين عن موقع ووظائف أمازون مصر بغية التسجيل والحصول على وظيفة في شركة Amazon. حيث أوضحت الشركة في بيان رسمي انها بصدد تقديم ملايين المنتجات والعلامات التجارية العالمية. ذات الجودة الممتازة من خلال الموقع الجديد Amazon.eg الذي سيقدم خدمة التوصيل السريع الموثوقة. وفي الفقرة التالية سنوضح اهم الوظائف التي تم الإعلان عنها.

وظائف أمازون مصر 2021

يزداد البحث من قبل الكثير من الشباب المتخرجين الجدد عن وظائف أمازون مصر 2021. حيث أعلنت الشركة العالمية من خلال موقع امازون مصر عن فتح فرص عمل لعدد كبير من الرجال والنساء في مختلف المجالات، وذلك بعد دخول العملاق العالمي Amazon السوق المصري بقوة. حيث قدرت عدد المناصب الشاغرة حوالي 90 وظيفة شاغرة في 15 تخصصًا في كافة فروع الشركة في دولة مصر ومن بين اهم الوظائف التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لشركة أمازون مصر مايلي: مهندس تطوير برمجيات، وظيفية محلل بيانات، وظائف مهندس IT تقنية المعلومات، وظائف خدمة عملاء، إدارة الحساب مساعد، اخصائي البصائر والتحليلات، رئيس فريق التحقيق، مهندس شبكات، رئيس فريق التحقيق، معاون خدمة عملاء يشترط اتقانه الجيد للغة الإنجليزية، مدير بائع أول، مدير تخطيط الضرائب غير المباشرة، اتصال محطة التسليم، أخصائي تحقيق، مدير برنامج أول، رئيس السياسة العامة، مدير عمليات بيع، مراجع محتوى ألماني وفرنسي، متدرب عمليات، مدير تسويق و مشرف ورديات.

الشروط العامة للتقديم على وظائف أمازون مصر amazon egypt souq

توجد العديد من الشروط التي وضعتها شركة امازن مصر من أجل عملية التوظيف. لكن تختلف شروط التوظيف من وظيفة إلى أخرى في حين توجد شروط عامة يجب ان تتوفر في كل شخص يريد العمل في amazon egypt والتي جاءت كالآتي: