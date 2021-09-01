عودة 2.1 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة في الأردن

عاد 2.1 مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم، صباح الأربعاء، بعد قرار الحكومة الأردنية بعودة جميع القطاعات التعليمية ضمن برتوكول صحي صارم.

ومنذ الساعة السابعة من صباح الأربعاء، بدأ الطلاب بالتوافد إلى مدارسهم وهم طلاب الصفوف الفردية الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر.

وقامت الحكومة بتقسم الطلاب إلى قسمين، الأول يلتحق اليوم بالمدارس، حيث تم تسليمهم الكتب المدرسية وتدريبهم على البروتوكول الصحي المتبع للوقاية من فيروس كورونا. فيما يلتحق القسم الثاني يوم غد، على أن يبدأ الدوام للجميع يوم الأحد القادم باعتماد نظام التناوب وعلى نظام الفترتين في بعض المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قامت بتقسيم الطلاب إلى مجموعتين، إذ تم قسم الصفوف إلى جزئين، في محاولة لحل مشكلة الازدحام في المدارس الحكومية التي يبلغ عددها حوالي 3982 مدرسة، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الطلاب، خاصة خلال جائحة كورونا.

ففي ظل الأزمة الاقتصادية والتحول للتعليم عن بعد، فضل عدد كبير من أولياء الأمور نقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.

وسيكون التعليم بالتناوب أو على نظام الفترتين في كل مدرسة لا تتوفر فيها مساحة تباعد داخل الغرفة بين الطلبة، والمقررة بمتر مربع. بينما سيتم تحويل الطالب الذي يصاب بفيروس كورونا للتعليم عن بعد لمدة 14 يوما وعند حصوله على فحص بنتيجة سلبية سيسمح له بالعودة إلى مقاعد الدراسة.

وتم تدريب عدد من المعلمين على سحب العينات وإجراء فحوصات فيروس كورونا. وسيقومون بإجراء الفحص العشوائي وتزويد إدارة المدرسة بإحصائيات يومية.

بينما قررت وزارة التربية تحويل المدرسة التي تبلغ فيها نسبة الإصابات 10 بالمئة إلى التعليم عند بعد لمدة 14 يوما.