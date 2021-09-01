إسرائيل: الانسحاب الأمريكى من كابول خطوة صحيحة تم تنفيذها بشكل خاطئ

جدة - نرمين السيد - وأضاف لابيد، أن خطة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين فكرة سيئة. وكانت الولايات المتحدة قد استكملت أمس الثلاثاء، انسحاب قواتها من أفغانستان بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من العاصمة كابول، عقب عودة طالبان إلى السلطة فى أفغانستان.

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