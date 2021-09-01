ما هي منصة كردتلي وتمويل شخصي وطريقة التسجيل في المنصة بالمملكة

ما هي منصة كردتلي وتمويل شخصي وطريقة التسجيل في المنصة هي منصة سعودية هدفها المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، في القطاع المالي، من خلال تقديم خدمات متقدمة للأفراد وتعزيز تجربتهم في بيئة من الشفافية والمهنية، وتعمل المنصة علي الربط بين المستفيد والبنوك السعودية، وشركات التمويل المرخصة بتقديم خدمات شاملة ومتكاملة للمنتجات البنكية، وربط ذكي مع الجهات الحكومية، لتسهيل أنجاز المعاملات البنكية في وقت قياسي، وهذه الخدمة مجانية ولا يترتب عليها أي رسوم، وهناك دعم فني لأي استفسار بالمنصة، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي، ولديها مجموعة مختارة من الشركاء، كالبنوك وشركات التمويل المرخصة، من قبل المشروع الموثوق بهم، والتي تمكن العميل من الوصول إلي المنتجات بكل سهولة، ويمكن الاطلاع علي هذا المقال للاستفادة من مقالات موقع ثقفني، تمويل شخصي منصة كردتلي وطريقة التسجيل في موقع كردتلي.

ما هي منصة كردتلي وتمويل شخصي وطريقة التسجيل في المنصة

لدى منصة كردتلي بالمملكة، شراكات مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، من قبل البنك المركزي السعودي في المملكة، وممكن التسجيل بالموقع:

تسجيل الدخول إلي موقع كردتلي الإلكتروني بالمملكة. ثم الضغط علي سجل الآن، وادخل الهوية الشخصية الوطنية، وتاريخ الميلاد. ادخل كلمة المرور، وتكررها مرة ثانية للتأكيد. ثم بريدك الإلكتروني المفعل. الضغط علي اشتراك لتصلك الإشعارات علي البريد الإلكتروني. وبعد ذلك الضغط علي ابدأ. بهذه الخطوات تكون سجلت في موقع كردتلي الإلكتروني.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لمنصة كردتلي. ثم من اسفل الصفحة، لتري حجم التمويل، والمدة الزمنية لتقسيطه. اختار نوع التمويل الذي تريده، تعليم، سيارة، بناء منزل، للسعودي والمقيم، المتقاعدين. ثم نختار الجنسية، سعودي أو مقيم. تحديد جهة العمل، حكمي، خاص، متقاعد، عمل حر، عسكري. نختار البنك الخاص بالتمويل، مع وضع علامة دون تحويل راتب حسب رغبتك. والضغط أيضا علي تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. وأخيرا الضغط علي تقديم الطلب الآن.

تمويل شخصي. بطاقات ائتمان. القرض العقاري. تمويل السيارات. فتح حساب بنكي، في البنوك التي تضمها المنصة.

بنك الراجحي. الأهلي السعودي. بنك البلاد. بنك الإنماء، الرياض. الأهلي التجاري. بنك سامبا. العربي الوطني. أملاك العالمية.

هل موقع كردتلي معتمد ومصرح من الجهات الرسمية؟ هو مخصص من قبل البنك المركزي السعودي، فهو رسمي. من يحق له الحصول على تمويل سيارة من كردتلي؟ أي شخص لا يقل عمره عن 18 عام، ثم يتوفر راتب شهري من المنشآت المعتمدة ، في القطاع الحكومي أو الخاص، لتحصيل الأقساط الشهرية. هل نعمل في كردتلي مع جميع البنوك والمؤسسات المالية؟ لديهم العديد من البنوك ومذكوره أعلاة، ومؤسسات مالية معتمدة من البنك المركزي السعودي.

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