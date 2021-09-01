ألمانيا تدعو إيران إلى استئناف المفاوضات النووية

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم وزارة الخارجية فى إفادة صحفية "نناشد إيران بقوة العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل بناء وفى أسرع وقت ممكن… نحن مستعدون للقيام بذلك، لكن الإطار الزمنى لن يكون مفتوحا إلى أجل غير مسمى، فالمحادثات النووية مع إيران لن تكون بلا نهاية".

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أبدت الشهر الماضى، قلقها البالغ إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى أكدت أن إيران أنتجت لأول مرة معدن يورانيوم مخصب بدرجة نقاء انشطارى تصل إلى 20 % ورفعت الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المخصب إلى 60 %.