الأردن يطلب شحنة غاز مسال لأول مرة منذ أكثر من عام

دوت الخليج :- ذكر مصدران اليوم الأربعاء أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للشحن في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال أحد المصدرين إن نيبكو تريد الشحنة على أساس التسليم على ظهر السفينة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول في مناقصة تنتهي في الخامس من سبتمبر/ أيلول.

ولا يستورد الأردن الغاز الطبيعي المسال بانتظام منذ أواخر عام 2019.

وأظهرت بيانات تتبع الشحن من رفينيتيف أيكون أن آخر شحنة من الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى الأردن في ديسمبر/ كانون الأول 2020. (رويترز)