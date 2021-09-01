تمويل تعليمي بقيمة 200 ألف ريال وبدون رسوم إدارية من بنك الرياض

مع بداية موسم العودة للمدارس فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة يقدم بنك الرياض السعودي تمويل تعليمي مساهمة منه لمساعدة الطلاب وأولياء الأمورفي إتمام تعليم أبنائهم كما يقدم البنك العديد من التمويلات الأخري ويقدم البنك هذا المنتج التمويلي من أجل تقسيط الرسوم الخاصة بالدراسة في المدارس والجامعات الأهلية المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث يتم التعاون بين البنك وتلك الجهات التعليمية لكي يستفيد منها الطلاب ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على أهم مميزات هذا التمويل وكيفية التقديم للحصول عليه.

مميزات التمويل التعليمي المقدم من بنك الرياض

تسهيلاً على الطلاب يقدم بنك الرياض منتج تعليمي مع عدد كبير من المميزات التي تناسب الجميع حيث يعمل البنك على إزالة كل العقبات التي تقف في وجه الطلاب وتمنعهم من إاستكمال تعليمهم وأهم مميزات المنتج المقدم هي:

إن هذا المنتج التعليمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يقدم البنك هذا المنتج من خلال عدد من الإجراءات البسيطة والسريعة. في حال حدوث الوفاة للمستفيد من المنتج يتم إعفاء الورثة من باقي الأقساط. هذا التمويل مقدم بهامش ربح 0%. يتم الحصول على التمويل بدون دفع أي رسوم إدارية. الحد الأدني للتمويل خمسة آلاف ريال سعودي والحد الأقصي 200 ألف ريال سعودي. هذا التمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

التقديم للحصول على التمويل التعليمي

هناك خطوات يتم القيام بها للحصول على التمويل التعليمي الذي يقدمه بنك الرياض وتلك الخطوات كالتالي:

الدخول لموقع بنك الرياض.

الضغط على عروض بنك الرياض للعودة للمدارس ومنها التمويل التعليمي.

بعد ذلك يتم الضغط على التقدم بطلب.

سجل الاسم ورقم الهوية أو الإقامة وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والجنسية وباقي البيانات المطلوبة.

وقد أعلن البنك أن هذا العرض مقدم بمناسبة العودة للمدارس ومستمر حتي 17 سبتمبر الجاري وللحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات حول المنتج يتم الاتصال برقم البنك 920002470. كما يقدم البنك عروض قسط رسوم المدارس والجامعات لبرنامج 0% قسط عند الدفع وذلك عنما يتم الدفع باستخدام بطاقة البنك الائتمانية وللاستفادة من هذا البرنامج قم باستخدام بطاقتك الائتمانية لعملية شراء بقيمة لا تقل عن ألف جنيه بعدها قم بالاتصال برقم هاتف البنك ليتم تحويل عملية الشراء لنظام قسط 0%.