البرلمان الأوروبى: مخرجات اجتماع وزراء الداخلية حول أفغانستان مخيبة للآمال

جدة - نرمين السيد - وقال "ساسولى"، فى تصريح أوردته وكالة آكى الإيطالية: "لقد رأينا دولًا من خارج الاتحاد تتقدم لاستقبال طالبى اللجوء الأفغان، لكننا لم نشهد أى دولة عضو فى الاتحاد تفعل الشىء نفسه.. جميع الدول الاوروبية على حق فى التفكير فى المتعاونين الأفغان وعائلاتهم، لكن لم تكن لدى أى منها الشجاعة لتوفير الملاذ لأولئك الذين لا يزالون فى خطر اليوم".
وأكد "ساسولى"، ضرورة وجود صوت أوروبى قوى وموحد على المسرح الدولى أكثر من أى وقت مضى، قائلا: "يجب أن تحتل أوروبا مكانتها، وأن تجعل صوتها مسموعا وأن تحدد مصالحها الإستراتيجية، من أجل أن تكون قادرة على تنفيذ أعمال لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية مع شركائنا وفق منظور تعددية الأطراف".
وكانت مخرجات اجتماع وزراء داخلية التكتل، أكدت تصميم العمل المشترك لمنع عودة موجات الهجرة غير الشرعية وغير المنضبطة على نطاق واسع، وتعهدت بتكثيف دعمها للدول المجاورة لأفغانستان فى حال استضافتها لاجئين فارين من طالبان، وذلك من أجل تجنب تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
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