جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة، حسبما نقلت قناة "يويو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه بذلك قد ارتفعت حصيلة وفيات المهاجرين على مسار المحيط الأطلسى البحرى إلى الجزر، لافتة إلى أن العدد الحقيقى قد يكون أعلى بكثير، حيث إن الوكالة لم تحتسب الاشخاص الذين قد اختفوا فى البحر دون أن يتم الإبلاغ عن فقدهم أو العثور على جثامينهم. ويعد مسار المحيط الأطلسى أحد أخطر المعابر البحرية الخطرة إلى أوروبا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: غرق 529 مهاجرا خلال الوصول لجزر الكنارى الإسبانية فى 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.