واشنطن تعلن أنها ستساعد في بناء منشآت على الحدود الطاجيكية الأفغانية 

أعلنت واشنطن أنها ستساعد في بناء منشآت جديدة لحرس الحدود في طاجيكستان على الحدود مع أفغانستان وأوزبكستان "للتعامل بصورة أفضل مع التهديدات الأمنية".
وبعد يومين على انسحاب آخر جندي من أفغانستان، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه إن المنشآت الجديدة التي ستشيد جنوب غربي طاجيكستان، ستحل محل أخرى قديمة وتسمح لحرس الحدود "بإرسال قوات بسرعة أكبر إلى المناطق الحدودية ردا على التهديدات".
وتستضيف طاجيكستان التي تعهدت بقبول 100 ألف لاجئ أفغاني فارين من طالبان، قاعدة عسكرية روسية، وعضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان.
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