غنيمات سفيرة بالمغرب وقبول استقالة أمين عام هيئة الاستثمار

دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكيّة السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين جمانة سلميان غنيمات سفيرة في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، وتسميتها سفيرة لدى المملكة المغربيّة.

وعلى صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قبول استقالة أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة بناء على طلبه. كما قرّر المجلس تكليف المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبد الفتّاح الكايد بأعمال أمين عام هيئة الاستثمار بالوكالة.

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