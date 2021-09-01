رئيس نيجيريا يعزل وزيرى الكهرباء والزراعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، عين وزير الأشغال والإسكان أبو بكر على وزيرا للكهرباء بدلا من صالح مامان فى حين حل محمد أبو بكر وزير البيئة محل محمد سابو نانونو وزير الزراعة. وقال "بخارى"، فى اجتماع لمجلس الوزراء إن الإقالة كانت نتيجة لمراجعة ذاتية مستقلة وانتقادية، ساعدت فى تحديد وتقوية المناطق الضعيفة وسد الفجوات وبناء التماسك والتآزر فى الحوكمة وإدارة الاقتصاد وتحسين إيصال السلع العامة إلى النيجيريين". وشكل التضخم الذى شهدته أسعار السلع الغذائية فى نيجريا مشكلة مستمرة نتيجة الانكماش الاقتصادى الناجم عن جائحة كورونا. وحذر البنك الدولى من أن ملايين النيجيريين "يسقطون فى براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائى بسبب الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الأساسية". كما تشكل إمدادات الكهرباء مشكلة مزمنة فى الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا، مع انقطاع التيار بشكل يومى ولساعات عديدة.

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