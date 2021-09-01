الجيش اللبنانى يداهم مستودعات أدوية ويطالب ببيع المضبوطات خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - نفذ الجيش اللبنانى مداهمات لمستودعات أدوية فى منطقتين بالعاصمة اللبنانية بيروت وذلك بناء على طلب وزارة الصحة لضبط المحتكرين ومنع تخزين الأدوية واستغلال حاجه المواطنين.





وأكد الجيش اللبنانى، أن وحداته قامت بمداهمة مستودعات أدوية بمنطقتى الروشة والأشرفية، وألزمت أصحاب المستودعات ببيع الأدوية المضبوطة خلال 48 ساعة. يأتى ذلك فى وقت تعانى فيه البلاد من أزمات متفاقمة فى توافر الدواء والوقود وبعض السلع الأساسية، فيما تبذل القوى العسكرية والأمنية جهودا مكثفة لمنع التخزين والاحتكار والاستغلال.

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