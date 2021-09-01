دعم منصة مدرستي 1443هـ للعام الدراسي الجديد عبر موقع schools.madrasati.sa

دعم منصة مدرستي 1443هـ للعام الدراسي الجديد هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من أولياء الأمور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بشكلٍ كبير وذلك في حالة الحاجة الى بعض الاستفسارات والمساعدة في حالة التسجيل في المنح للطلاب تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، حيث تعتبر منصة مدرستي التعليمية الالكترونية واحدة من أهم المنصات التعليمية التي تقدم الخدمات التعليمية المختلفة للطلاب في مختلف أنحاء السعودية بالمراحل الدراسية المختلفة، لذلك تقدم منصة مدرستي خدمة تقديم الدعم لمستخدمي منصة مدرستي بسهولة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة المعلومات الخاصة بالدعم لمنصة مدرستي الالكترونية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443.

دعم منصة مدرستي 1443هـ للعام الدراسي الجديد

أعلنت منصة مدرستي التعليمية توفير خدمة الدعم للطلاب وكافة مستخدمي المنصة للعمل على حل كافة المشكلات الفنية أو التقنية المختلفة التي قد تواجه الاشخاص أثناء عملية التسجيل او استخدام المنصة، حيث توفر منصة مدرستي اكثر من طريقة يمكن بها التواصل مع دعم منصة مدرستي لتقديم الاستفسارات المختلفة، ومن أهم شكرا دعم منصة مدرستي ما يلي.

التواصل من خلال موقع منصة مدرستي الالكترونية

التواصل من خلال رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي 920033988.

التواصل بسهولة من خلال نظام المحادثة الفورية الشات بوت.

التواصل مباشرة مع إدارة المدرسة.

تذاكر الدعم الفني منصة مدرستي 1443

أتاحت منصة مدرستي الالكترونية نظام التذاكر والحصول على تذاكر إضافية لكي يتم التواصل مع الدعم الفني، وذلك من خلال اتباع ما يلي.