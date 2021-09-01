تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1443 هو ما يتطلبه الطالب للحصول على كافة خدمات منصة مدرستي التعليمية للمرحلة الابتدائية، وقد أتاحت وزارة التعليم السعودي خدمات تعليمية إلكترونية عبر بوابة مدرستي السعودية يتمكن من خلالها الطالب من استكمال مسيرته التعليمية على أكمل وجه، في السياق التالي نوضح كيفية تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1443 وخدمات منصة مدرستي التعليمية للطالب والمعلم وولي الأمر. خطوات تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب خطوات تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب يستطيع الطالب بالمرحلة الابتدائية من تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب باتباع الخطوات التالية: يتم زيارة بوابة منصة مدرستي العودة إلى المدارس عبر رابط البوابة الرسمي.

ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل جديد والذي تجده في أعلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.

ثم أكتب رقم الهوية الخاصة بالطالب السعودي، أو إدخال رقم الإقامة للطلاب الوافدين إلى المملكة العربية السعودية.

أكتب رقم الجوال، ثم أنقر على زر تحقق، وانتظر حتى الحصول على الرمز برسالة نصية.

ثم أكتب رمز التحقق، ويعدها اضغط على تحقق.

أكتب البيانات المطلوبة، ثم اضغط على أدخل.

بعدها اضغط على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت.

ثم يتم تحديث كلمة المرور، ويتم التأكيد للكلمة مرة أخرى.

اضغط بعدها على تسجيل الدخول، ثم انقر على التالي.

أكتب رقم الجوال ثم اضغط على التسجيل. خدمات منصة مدرستي التعليمية السعودية خدمات منصة مدرستي التعليمية السعودية تتعدد الخدمات التعليمية المقدمة من منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، وأهمها: التواصل بين الطلاب والمعلمين عبر المنصة.

التواصل بين أولياء الأمور والكادر التعليمي بالمنصة.

متابعة الحضور والغياب للطلاب.

حل الواجبات المنزلية.

حضور الفصول الافتراضية اليومية.

متابعة مدى التحصيل الأكاديمي والمعرفي للطلاب.

خدمة المسارات التعليمية.

توفر بالمنصة بنك الإثراء التربوي.

تحضير الدروس الافتراضية والغير افتراضية عبر منصة مدرستي للمعلمين. حل مشكلة عند استخدام منصة مدرستي حل مشكلة عند استخدام منصة مدرستي في حالة التعذر عند استخدام منصة مدرستي العودة للمدارس يمكن ارسال تذكرة دعم فني لمنصة مدرستي عبر اتباع الخطوات التالية: الضغط على رابط منصة مدرستي التعليمية.

ثم الضغط على تسجيل الدخول، ثم النقر على العودة إلى المدرسة.

ثم اضغط على خدمة الدعم الفني، ثم انقر على إضافة.

أكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

ثم انقر على “أنا لست روبوت”، ثم الضغط على زر التالي.

يتم الانتقال إلى نموذج الدعم الفني يتم تعبئته وكتابة المشكلة، ثم الضغط على إرسال. الوسوم

تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1443 هو ما يتطلبه الطالب للحصول على كافة خدمات منصة مدرستي التعليمية للمرحلة الابتدائية، وقد أتاحت وزارة التعليم السعودي خدمات تعليمية إلكترونية عبر بوابة مدرستي السعودية يتمكن من خلالها الطالب من استكمال مسيرته التعليمية على أكمل وجه، في السياق التالي نوضح كيفية تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1443 وخدمات منصة مدرستي التعليمية للطالب والمعلم وولي الأمر. خطوات تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب خطوات تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب يستطيع الطالب بالمرحلة الابتدائية من تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب باتباع الخطوات التالية: يتم زيارة بوابة منصة مدرستي العودة إلى المدارس عبر رابط البوابة الرسمي.

ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل جديد والذي تجده في أعلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.

ثم أكتب رقم الهوية الخاصة بالطالب السعودي، أو إدخال رقم الإقامة للطلاب الوافدين إلى المملكة العربية السعودية.

أكتب رقم الجوال، ثم أنقر على زر تحقق، وانتظر حتى الحصول على الرمز برسالة نصية.

ثم أكتب رمز التحقق، ويعدها اضغط على تحقق.

أكتب البيانات المطلوبة، ثم اضغط على أدخل.

بعدها اضغط على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت.

ثم يتم تحديث كلمة المرور، ويتم التأكيد للكلمة مرة أخرى.

اضغط بعدها على تسجيل الدخول، ثم انقر على التالي.

أكتب رقم الجوال ثم اضغط على التسجيل. خدمات منصة مدرستي التعليمية السعودية خدمات منصة مدرستي التعليمية السعودية تتعدد الخدمات التعليمية المقدمة من منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، وأهمها: التواصل بين الطلاب والمعلمين عبر المنصة.

التواصل بين أولياء الأمور والكادر التعليمي بالمنصة.

متابعة الحضور والغياب للطلاب.

حل الواجبات المنزلية.

حضور الفصول الافتراضية اليومية.

متابعة مدى التحصيل الأكاديمي والمعرفي للطلاب.

خدمة المسارات التعليمية.

توفر بالمنصة بنك الإثراء التربوي.

تحضير الدروس الافتراضية والغير افتراضية عبر منصة مدرستي للمعلمين. حل مشكلة عند استخدام منصة مدرستي حل مشكلة عند استخدام منصة مدرستي في حالة التعذر عند استخدام منصة مدرستي العودة للمدارس يمكن ارسال تذكرة دعم فني لمنصة مدرستي عبر اتباع الخطوات التالية: الضغط على رابط منصة مدرستي التعليمية.

ثم الضغط على تسجيل الدخول، ثم النقر على العودة إلى المدرسة.

ثم اضغط على خدمة الدعم الفني، ثم انقر على إضافة.

أكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة.

ثم انقر على “أنا لست روبوت”، ثم الضغط على زر التالي.

يتم الانتقال إلى نموذج الدعم الفني يتم تعبئته وكتابة المشكلة، ثم الضغط على إرسال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل حساب جديد على منصة مدرستي للطالب 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.