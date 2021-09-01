طريقة فتح حساب تجاري بنك الراجحي بالخطوات للمواطن والمقيم والشروط اللازمة

فتح حساب تجاري بنك الراجحي، أسهل طريقة لمعرفة جميع الخطوات والأوراق المطلوبة لفتح حساب تجاري في الراجحي، يعد فتح حساب واحد من ابرز الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه، حيث يمكنك تمويل المؤسسة الخاصة بك سواء كانت شركة أو منشأة تجارية صغيرة بخطوات بسيطة وسهلة، وذلك من خلال زيارة الموقع الخاص بالمصرف على الأنترنت أو عن طريق زيارة أقرب فرع خاص بمصرف الراجحي والتقديم على طلب فتح حساب تجاري.

فتح حساب تجاري بنك الراجحي

لقد أتاح مصرف الراجحي خدمات فتح الحساب التجاري للمواطنين السعوديين والوافدين، هذا بالإضافة إلى تقديم عدد متميز من الخدمات بمزايا وخصائص جيدة، حيث يمكنك إيداع الأموال أو التحويل لها داخل المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة، وذلك يتم بدون التقيد وأيضا بوجود شروط والتزامات محددة سوف نقوم بالتعرف عليها جميعها بأبسط طريقة وأسهل الخطوات.

خطوات فتح حساب بنك الراجحي

فتح حساب تجاري بنك الراجحي يتطلب إلى القيام بعدد من الخطوات هي ما يلي:

بداية عليك زيارة الفرع الخاص بمصرف الراجحي أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

أو نقوم باختيار أيقونة فتح حساب التي توجد في الجهة اليسرى من ناحية المنتصف.

تنتقل بعدها إلى صفحة أخري تقوم من خلالها بتعبئة وملء البيانات المطلوبة مع اختيار نوع الهوية، سواء كانت الهوية وطنية أو كانت الهوية خاصة بأحد المقيمين داخل المملكة.

إدخال رقم السجل التجاري الخاص بالمنشأة ومن ثم كتابة كلا من رقم الهاتف الجوال.

بعد الإطلاع والموافقة على كافة الشروط والأحكام، ثم قومي بالضغط على استكمال خطوات.

في حال فشل عمليات ملء الاستمارات من خلال الموقع الخاص بالمصرف على الأنترنت، يمكنك التوجه إلى اقرب فرع للبنك وتقديم الطلب الخاص بفتح الحساب.

شروط فتح الحساب

هناك بعض الشروط التي يجب توافراها للقيام بعملية فتح الحساب في بنك الراجحي وسوف نتعرف عليها فيما يلي: