مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة وآخر الأخبار وتاريخ المواجهات

مباراة السعودية وفيتنام ، لا صوت يعلو على الآن على المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبان السعودي والفيتنامي في مستهل التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر العام المقبل، حيث تنطلق غدًا الخميس الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم عن القارة الآسيوية، إذ تُقام 6 مباريات، تبدأ بـ مباراة اليابان وعُمان ثم كوريا الجنوبية والعراق مرورًا بـ إيران وسوريا ثم الإمارات ولبنان وأستراليا والصين، وتختتم بمواجهة فيتنام والسعودية .

وعلى ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، تقام المباراة القوية والهامة للأخضر السعودي، والذي يسعى خلال مرحلة الذهاب ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبات الصين واليابان وعُمان وأستراليا، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُسهم في وضع الفريق على الطريق الصحيح، نحو مشاركة سادسة في المونديال.

في السطور التالية، نتعرف على أبرز وأهم المعلومات بشأن مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات مونديال قطر 2022 ، بالإضافة لآخر أخبار المنتخبين، وتاريخ المواجهات السعودية الفيتنامية ، ونختتم بـ موعد المباراة والقنوات الناقلة.

المنتخب السعودي

حلم آخر يتجدد لـ منتخب السعودية لكرة القدم ، للمشاركة في النسخة الجديدة من كأس العالم ، والتي تنظم للمرة الأولى في دولة عربية خليجية، يسعى خلالها الأخضر لتقديم أفضل مستوى ممكن، بعد عروض باهتة نسبيًا، في مشاركة الأخضر الخمس بالعرس العالمي الكبير.

وكان المنتخب الملقب أيضًا بـ الصقور الخضر ، قد نجح في عبور المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 و كأس العالم 2022 بنجاح، بعد تصدر مجموعته برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين، في المجموعة الرابعة التي ضمت كذلك منتخبات أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

وعن تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في كأس العالم، فكما أسلفنا خاض الصقور الخضر غمار المونديال 5 مرات من قبل، خرج في 4 نسخ منها من الدور الأول (مرحلة المجموعات)، فيما كان الإنجاز الأبرز للمنتخب العربي هو بلوغ دور الـ16 في كأس العالم 1994 (مشاركة أولى) حين خسر من المنتخب السويدي بنتيجة (1-3).

وعن آخر أخبار المنتخب السعودي فقد واصل الأخضر تدريباته لليوم الخامس على التوالي، والتي انطلقت منذ السبت الماضي 28 أغسطس 2021 ، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، والتي شهدت تدريبات متنوعة على بعض الخطط والجمل التكتيكية المقرر اللجوء إليها خلال مواجهة فيتنام.

كما أجرى اللاعبون والجهازين الفني والإداري، الفحوصات الدورية لـ فيروس كورونا المستجد والمعتادة وفقًا للتعليمات والإرشادات الصحية والطبية.

وفي اليوم الثاني، الموافق لـ يوم الأحد الماضي، واصل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد تدريب الأخضر على بعض التمارين التكتيكية الخاصة بإنهاء الهجمات.

وشهد حضور ياسر المسحل رئيس مجلس اتحاد كرة القدم السعودي وعضوي مجلس إدارة الاتحاد خالد المقرن ونعيم البكر.

وفي اليوم الثالث، الموافق الإثنين الماضي، تواصلت التدريبات على بعض تمارين الإحماء والتمرير، إضافة لتمرين المربعات، واختتمت الحصة التدريبية بتدريب المناورة التكتيكية.

وسمح الجهاز الفني للمنتخب السعودي لقائد الفريق سلمان الفرج بمغادرة معسكر الرياض لظروف وفاة جدته.

في هذا السياق، حرص مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على تقديم واجب العزاء في وفاة جدة قائد المنتخب السعودي.

وتواصلت تدريبات الفريق في اليوم الثالث، الموافق ليوم الثلاثاء، للتأكيد على الخطط السابقة، والاستقرار بشكل كبير على التشكيل الذي يخوض مواجهة فيتنام غدًا الخميس.

وتحت شعار ” معاك يا الأخضر “، حرص المنتخب السعودي على مطالبة جماهير الأخضر بمؤازرة الفريق في بداية المشوار نحو المونديال.

هذا، ومن المقرر أن يعقد المدير الفني هيرفي رينارد مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الأربعاء، في قاعة المؤتمرات بملعب مرسول بارك، للحديث عن كافة التفاصيل التي تخص مباراة السعودية وفيتنام .

وشهد اليوم الرابع من تدريبات الصقور الخضر، انتظام قائد المنتخب سلمان الفرج في معسكر الرياض، وبعد إجراء فحوصات كوفيد- 19.

كما أقيمت مباريات مصغرة بين بعض تشكيلات من اللاعبين، وأجريت كذلك مناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

وتُقام اليوم الأربعاء، الحصة التدريبية الأخيرة، والتي سُمح فيها بحضور وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى فقط من التدريب.

المنتخب الفيتنامي

في المقابل، يدخل منتخب فيتنام لكرة القدم ، مواجهة الخميس، باحثًا عن انتصار قد يقوده للمرة الأولى للظهور في كأس العالم 2022 .

وشهد أداء المنتخب الملقب بـ التنين الذهبي ، تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، دفعته لبلوغ دور ربع النهائي في كأس آسيا 2019 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل الخروج أمام المنتخب الياباني بعد الخسارة بهدف.

ويحتل المنتخب الفيتنامي حاليًا المركز الـ92 وفق أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أغسطس الماضي، فيما كان أفضل مركز احتله الفيتناميون هو الـ84 في سبتمبر 1998، أما الأسوأ فكان في ديسمبر 2006 حينما حل في المرتبة الـ172 عالميًا.

وتعد تلك المرة الثانية على التوالي التي تشارك بها فيتنام في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد الخروج من المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 .

أما في النسخة الحالية من التصفيات، فقد نجح التنين الذهبي في احتلال وصافة المجموعة السابعة، بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الإماراتي لكرة القدم المتصدر بـ18 نقطة، وذلك من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، في المجموعة التي ضمت كذلك منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

ومن آخر أخبار منتخب فيتنام لكرة القدم ، حيث وصل المنتخب الفيتنامي الأول إلى العاصمة السعودية الرياض، يوم الإثنين الماضي، استعدادًا لملاقاة المنتخب السعودي، في مستهل المشوار نحو العرس الدولي الكبير.

وسريعًا انطلقت تدريبات المنتخب الفيتنامي، ونستعرض ذلك في طائفة من الأخبار المصورة من الصفحة الرسمية للاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عبر “فيس بوك”:

تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام

تاريخيًا، جمعت منتخبا السعودية وفيتنام مواجهتين فقط، جاءت ضمن في مرحلة دور المجموعات، من تصفيات كأس العالم 2002 .

وحقق الأخضر الفوز ذهابًا بنتيجة (5-0) وإيابًا بنتيجة (4-0).

وللمفارقة، أن المنتخب الفيتنامي في تلك التصفيات، احتل وصافة المجموعة العاشرة، والتي ضمنت أيضًا منتخبا بنجلاديش ومنغوليا، بفارق 8 نقاط عن الصقور الخضر.

وتعتبر مواجهة الغد بين المنتخبين السعودي والفيتنامي هي الثالثة في مواجهات المنتخبين الآسيويين.

موعد مباراة السعودية وفيتنام والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة فيتنام والسعودية ، مساء غدٍ الأربعاء، في تمام التاسعة ( 9 م ) بتوقيت السعودية ، الثامنة ( 8 م ) بتوقيت القاهرة ، السادسة ( 6 م ) بتوقيت غرينتش.

ولم يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى الآن عن طاقم التحكيم المقرر إسناد المباراة له، وسنقوم بالكشف عنه في حينه.

هذا، وتقوم شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية المفتوحة، بنقل فعاليات اللقاء عبر فضائية SSC7 SD والتي تبث عبر القمر الصناعي Arabsat 2B على تردد 12418 / أفقي / ومعدل ترميز 27500 / ومعامل تصحيح الخطأ ¾ .

وأسندت الفضائية الرياضية السعودية للمعلق الرياضي السعودي مشاري القرني مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

الخاتمة

استعرضنا في السطور الماضية، أبرز وآخر المعلومات حول مباراة السعودية وفيتنام في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، بالإضافة إلى طائفة من أحدث أخبار المنتخبين، وتاريخ المواجهات بينهما، علاوة على موعد المباراة والقنوات الناقلة.