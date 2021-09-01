وزير الدفاع الأميركي يعلن عن جولة خليجية لتقديم الشكر

كشف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن عملية الإجلاء للرعايا والقوات من أفغانستان، كانت الأكبر في التاريخ الأميركي.
وفي إيجاز صحفي لوزير الدفاع الأميركي، أكد أوستن أن القوات الأميركية لم تتوانى عن مهمة الإجلاء للمئات من كابل.
وقال أوستن: " في يوم الهجوم على المطار لم تتوانى قواتنا وحلفاؤنا من إكمال عملهم ونقل المئات خارج أفغانستان".
كما أشاد أوستن بالدور الذي لعبته دول الخليج في "الإجلاء الكبير". وقال وزير الدفاع :"سأسافر إلى منطقة الخليج الأسبوع المقبل لتقديم شكري لمن ساعدونا في عمليات الإجلاء".
وشكر أوستن عناصر القوات الأميركية على خدمتها طوال 20 عاما في أفغانستان: "وكما نعمل دائما فسننظر إلى الوراء للتعلم من الدروس، أما الآن فيجب شكر كل من خدم في الحرب، فأنتم أفضل ثروة لدينا".
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