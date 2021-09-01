جدة - نرمين السيد - وذكر الأمن الوطنى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن مفارزها تمكنت من إحباط عملية إرهابية فى حى الجمعية داخل مدينة تكريت بواسطة عبوة لاصقة كانت مزروعة داخل عجلة أحد المواطنين، عبارة عن رأس تفجير مربوطة بهاتف نقال.
وأضاف البيان أنه تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفارز الأمن الوطنى وخبير قسم مكافحة متفجرات شرطة صلاح الدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن الوطن العراقى يحبط عملية إرهابية فى صلاح الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.