كيفية استخراج ايميل مدرستي وطريقة التفعيل بالخطوات من موقع توكلنا الرسمي

كيفية استخراج ايميل مدرستي تزداد عمليات البحث بشكل ملحوظ في هذا التوقيت عن طريقة تفعيل ايميل مدرستي الالكترونية بسهولة وذلك للحصول على الخدمات التعليمية التي يحتاج اليها الطلاب واولياء الامور من خلال المنصة بشكل مستمر، حيث تعد منصة مدرستي التعليمية واحدة من أهم المنصات التعليمية التي حرصت وزارة التعليم السعودية على طرحها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع جائحة كورونا التي أدت الى تعطل العملية التعليمية، لذلك نهتم من خلال هذا المقال بتوضيح كيف أطلع ايميل مدرستي وطريقة تفعيل الحساب بسهولة بالخطوات.

كيفية استخراج ايميل مدرستي

تستهدف منصة مدرستي التعليمية الالكترونية الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بجميع المراحل التعليمية لتقدم الخدمات التعليمية المختلفة التي يحصل عليها الطلاب من المدارس، واتاحت منصة مدرستي للطلاب إمكانية استخراج ايميل مدرستي بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

اولا يتم التوجه الى موقع توكلنا الالكتروني . يتم اختيار بيانات منصة مدرستي. يتم اختيار التسجيل من خلال ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح. يتم ادخال اسم المستخدم او البريد الالكتروني الخاص به، ومن ثم ادخال رقم الهوية الوطنية او رقم الاقامة، وعقب الانتهاء من ادخال كافة البيانات يتم اختيار ايقونة ارسال. سوف يتم ارسال كلمة المرور المؤقتة وكذلك رابط المنصة الى المستخدم ليتم تسجيل الدخول من خلالها. يتم تسجيل الدخول الى المنصة من خلال حساب مايكروسوفت اوفيس. ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم بشكل صحيح. بذلك يتم استخراج ايميل منصة مدرستي والحصول على الخدمات التعليمية المختلفة الموجودة عبر المنصة.

استخراج الايميل وكلمة المرور من توكلنا والدخول الى منصة مدرستي

خدمات منصة مدرستي التعليمية

تقدم منصة مدرستي التعلمية للطلاب والطالبات في مختلف انحاء المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المختلفة التي يحتاج اليها الطلاب في العملية التعليمية، ومن اهم هذه الخدمات ما يلي.

أداء الواجبات الالكترونية.

اجراء الاختبارات بشكل الكتروني.

المسارات التعلمية للطلاب.

خدمة بنك الاثراءات التعليمية.

ساحة النقاش بين الطلاب والمعلمين.

خدمات التقارير والمؤشرات الخاصة بالطلاب للاطلاع على المستوى التحصيلي لهم.